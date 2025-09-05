Snabbmatsbiträde

Brännastrand Fastigheter I Boden AB / Kockjobb / Boden
2025-09-05


Vi rekryterar nu ett köksbiträde till vår snabbmatsrestaurang The Box & Burgers. Tjänsten vi söker är kombinerad med arbete i vår ordinarie verksamhet M/S Bränna
Vi söker dig som har lättare erfarenhet av restaurangarbete, gärna inom fastfood eller grill. I restaurangen kan arbetet kombineras med diskarbete .
Meritereande är om har rätt till stöd genom arbetsförmedlingen, men inte ett krav

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: info@msbranna.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BOX & BURGERS 2025".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Brännastrand Fastigheter i Boden AB (org.nr 556802-6701)
Östra Strandvägen 1 (visa karta)
961 31  BODEN

Arbetsplats
Brännastrand Fastigheter I Boden AB

Jobbnummer
9494501

