Snabb rekrytering till personlig assistans
Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-07-15
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, Partille
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Personlig assistent – timvikarie (kvinnlig assistans) – Omgående start
Vi söker en lugn, trygg och jordnära personlig assistent i medelåldern som kan arbeta som timvikarie för att täcka upp vid ordinarie personals frånvaro. Rollen innebär att du hoppar in vid behov, både med kort varsel och med viss framförhållning, och arbetet är förlagt på dygnspass vilket innebär ansvar och närvaro under längre perioder. Just nu finns ett pass att täcka redan i helgen, vilket innebär att anställning och introduktion kommer att ske skyndsamt för den som rekryteras. Det är därför viktigt att du kan påbörja introduktion och leverera erforderliga handlingar snabbt — bland annat måste utdrag ur belastningsregistret skickas in samma dag som anställningsbeskedet för att anställningen ska kunna genomföras. Arbetet handlar om att ge individanpassat stöd i vardagliga aktiviteter med fokus på trygghet, respekt och bevarande av brukarens integritet. Du kommer att arbeta nära brukaren som är en kvinna i 50-årsåldern; av hens eget önskemål efterfrågas endast kvinnliga assistenter.
Uppdraget kräver att du tar initiativ i praktiska situationer, kan planera din tid under dygnspassen och samtidigt vara lyhörd för brukarens behov, humör och eventuella psykiska utmaningar. Erfarenhet som personlig assistent, stödassistent eller arbete inom psykiatri är meriterande då det ger god förutsättning att förstå och bemöta individspecifika behov.
Vi värdesätter personlighet högt; din förmåga att skapa trygghet, upprätthålla rutiner, hantera stressiga situationer och kommunicera tydligt med både brukaren och ordinarie personal är avgörande. Som timvikarie förväntas du även kunna dokumentera insatser enligt givna rutiner, samarbeta kring överlämningar och vid behov hantera akuta situationer på ett lugnt och strukturerat sätt.
Du bör vara beredd på varierande arbetsmoment som personlig omvårdnad, medicinhantering enligt instruktion, stöd i sociala aktiviteter och hjälp vid praktiska sysslor. Introduktion och upplärning sker snabbt och strukturerat vid anställning, och du får den nödvändiga informationen om rutiner som behövs för att säkerställa kontinuitet i omsorgen. Observera att ansökan endast behandlas via angiven extern länk och ansökningar via andra kanaler accepteras inte.
Erfarenhet och kvalifikationer
Erfarenhet som personlig assistent eller motsvarande är meriterande.
Erfarenhet eller utbildning inom psykiatri är särskilt meriterande.
God förmåga att dokumentera arbete och följa rutiner.
Du måste kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret samma dag som anställning erbjuds.
Giltig ID-handling krävs vid introduktion.
Språkkunskaper: svenska i tal och skrift.
Anställningsform: timvikarie (timanställning).
Arbetsort: GråboPubliceringsdatum2026-07-15Dina personliga egenskaper
Lugn och stabil – kan skapa trygghet även i akuta situationer.
Strukturerad och noggrann i dokumentation och arbetsrutiner.
Lyhörd och empatisk med god förmåga att bygga förtroende.
Flexibel och tillgänglig för både korta uppdrag med omedelbar kallelse och planerade vikariat.
Diskret och respektfull med stark integritetskänsla.
Goda samarbetsförmågor och vana att arbeta i team samt vid överlämningar.
Vad erbjuds dig som anställd
Snabb introduktion och möjlighet till omedelbar start (pass finns redan kommande helg).
Möjlighet att jobba som timvikarie med varierande uppdrag och flexibilitet i schemaläggning.
Stöd och vägledning vid introduktion för att säkra trygghet och kvalitet i omvårdnaden.
En arbetsmiljö där personliga egenskaper och relationsbyggande värderas högt.
Ersättning och villkor enligt överenskommelse: timlön och övriga villkor specificeras i anställningsavtalet.Så ansöker du
Ansökan sker endast via annonsen,
Ansökningar via andra kanaler kommer tyvärr inte att accepteras.
Bifoga CV, kort personligt brev och kontaktuppgifter till referenser.
Utdrag ur belastningsregistret måste skickas in samma dag som du erbjuds anställning — planera för detta i din ansökan.
Carelli Assistans är ett företag som erbjuder personlig assistans till vuxna, barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carelli Assistans AB
(org.nr 556909-8063)
443 43 GRÅBO Kontakt
Områdeschef
Malin Brasjö malin.brasjo@carelli.se Jobbnummer
10003422