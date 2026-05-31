Smultronbacken HVB - Dag/kväll/helg
2026-05-31
Behandlingspersonal till Smultronbacken HVB
Socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare, specialpedagoger och logopeder
Om Smultronbacken HVB
Smultronbacken HVB är ett hemlikt HVB-boende i östra Göteborg som tar emot barn, främst i åldern 10–13 år, med behov av behandling till följd av ett utvecklat utmanande beteende.
Barnen kan ha få eller inga fungerande sociala relationer och en bristande tillit till vuxenvärlden. Många har erfarenheter av våld, antingen som vittnen eller utsatta, eller bär med sig andra traumatiska upplevelser. Bristande skolgång kan förekomma, men utgör inte i sig en grund för placering. Barnen kan även ha en eller flera funktionsvariationer.
Verksamheten tar också emot akutplaceringar i väntan på att ett stadigvarande familjehem ska kunna erbjudas.
Smultronbacken HVB startade sin verksamhet i september 2023 och söker nu fler medarbetare för arbete dagtid, kvällar och helger.
Om uppdraget
Som behandlingspersonal arbetar du nära barnen i deras vardag och bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och utvecklande miljö.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Behandlingsarbete med barnen
Planering och uppföljning av insatser
Barn- och föräldrasamtal
Observationer och kartläggningar
Samverkan med socialtjänst och andra professionella aktörer
Deltagande i möten och nätverksarbete
Dokumentation och journalföring
En stor del av uppdraget består av dokumentation, såsom:
Utredningar
Journalanteckningar
Upprättande och uppföljning av genomförandeplaner
Månadsrapporter, halv- och helårsrapporter, bemötandestrategi, handlingsplaner.
Du kommer även att vara delaktig i att utveckla verksamheten, dess rutiner och arbetssätt.
Vår verksamhet och metodik
På Smultronbacken arbetar vi för att ge barn som behöver vård utanför hemmet verktyg och förutsättningar för ett bättre liv på lång sikt.
Vårt arbete bygger på:
En trygg och strukturerad miljö
Hög omsorgsnivå
Förutsägbarhet och tydlighet
Trovärdiga relationer med trygga vuxna
Individanpassade insatser
Följande metoder och arbetssätt används i verksamheten:
Strukturerad samtalsbehandling
Tillämpad beteendeanalys (TBA)
Lågaffektivt bemötande (LAB)
Barnets behov i centrum (BBIC)
Tydliggörande pedagogik
Miljöterapi
Arbetet utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där positiva beteenden förstärks och där struktur, pedagogik och samtalsbehandling samverkar för att skapa utveckling. Alla insatser genomförs utifrån barnets genomförandeplan och i enlighet med BBIC.
Vi arbetar även med aktiviteter som stärker barnens självkänsla, nyfikenhet och känsla av att lyckas, exempelvis:
Individuell och gemensam odling
Vistelse i upplevelseanpassade miljöer
Kreativt skapande i ateljé
Sagostunder
Vardagliga och hushållsnära aktiviteter
Vi söker dig som
Du vill göra verklig skillnad i barns liv och motiveras av att arbeta nära barn med komplexa behov.
Vi tror att du:
Arbetar självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
Har god förmåga att följa beslut, riktlinjer och rutiner
Kan fatta självständiga beslut när situationen kräver det
Har ett pedagogiskt och tydligt förhållningssätt
Kommunicerar enkelt och respektfullt med både barn och vuxna
Har erfarenhet av arbete med målgruppen
Är lugn och trygg även i komplexa och utmanande situationer
Är nyfiken, lyhörd och relationsskapande
Har god samarbetsförmåga och trivs i samverkan med andra professioner
Har erfarenhet av psykosocialt arbete och myndighetsutövning
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Kvalifikationer (krav)
Eftergymnasial utbildning som socionom, socialpedagog, behandlingspedagog, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av psykosocialt arbete med målgruppen.
God förmåga att dokumentera och uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Specialpedagoger och logopeder är särskilt välkomna att söka då verksamheten arbetar aktivt med att utveckla barnens kommunikation och anpassa miljön utifrån individuella förutsättningar.
Meriterande
B-körkort
Erfarenhet av HVB-verksamhet
Erfarenhet av myndighetsutövning
Utbildning och/eller praktisk erfarenhet inom:
Strukturerad samtalsbehandling
Tillämpad beteendeanalys (TBA)
Lågaffektivt bemötande (LAB)
Barnets behov i centrum (BBIC)
Tydliggörande pedagogik
Miljöterapi
Vi erbjuder
En kreativ arbetsmiljö med stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten
Kompetensutveckling och vidareutbildning
Regelbunden handledning
Konkurrenskraftig lön
Friskvårdsbidrag upp till 5 000 kronor per år
En kultur präglad av nyfikenhet, engagemang och delaktighet
Anställningsvillkor
Schemalagd arbetstid med dag-, kvälls- och helgpass
Oregelbundna arbetstider förekommer
Jour och beredskap kan ingå i tjänsten
Verksamhetsansvar kan förekomma vid behov
Provanställning om sex månader tillämpas
Om arbetsgivaren
Smultronbacken HVB ägs och drivs av Areso Vård och Omsorg AB och har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Välkommen med din ansökan senast den 13 juni 2026. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Innan anställning erbjuds kommer utdrag från misstanke- och belastningsregistret att begäras.
Ansökan skickas till: info@areso.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Ansöka genom e-post: info@areso.se
E-post: info@areso.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Smultronbacken HVB".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Areso Vård och Omsorg AB
(org.nr 559045-0564)
Tideräkningsgatan 11 (visa karta
)
415 36 GÖTEBORG
För detta jobb krävs körkort.
Smultronbacken HVB
TF Föreståndare
Parham Zadeh parham.zadeh@areso.se 0704814420
9937949