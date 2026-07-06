SMT operatör till kund i Halmstad!
NearYou Sverige AB / Maskinoperatörsjobb / Halmstad Visa alla maskinoperatörsjobb i Halmstad
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Halmstad
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Företagsinfo lämnas ut lägre fram i processen!
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu en noggrann och ansvarstagande operatör till vår kunds verksamhet.Dina arbetsuppgifter
I rollen som operatör kommer du att arbeta med förberedelse och hantering av material i produktionen samt stödja och optimera produktionsflöden. Arbetet innefattar både praktiska och systemrelaterade moment och ställer krav på noggrannhet, struktur och förmåga att hantera varierande arbetstempo.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
- Förberedelse av material på feedrar
- Hantering och optimering av produktionsrelaterad mjukvara
- Registrering och uppföljning av materialflöden i ERP-system
- Materialhantering med hjälp av handscanner
- Arbete med maskiner såsom Kardexsystem och lasermarkeringssystemKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
God datavana och erfarenhet av att arbeta i affärs- eller produktionssystem
Förmåga att arbeta noggrant och strukturerat
God fingerfärdighet
Erfarenhet av maskinhantering är meriterande
Erfarenhet av ERP-system är meriterande
Erfarenhet av SMT är meriterande, men inget kravDina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du är stresstålig och har förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du är proaktiv, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har förmåga att anpassa dig till ett varierande arbetstempo. Vid behov vågar du be om stöd för att säkerställa ett effektivt arbetsflöde.Övrig information
Arbetstid: Dagtid, måndag–fredag
Start: V 34
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Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Storgatan 24 (visa karta
)
302 43 HALMSTAD Arbetsplats
Nearyou Halmstad Kontakt
Omar Muratbegovic Omar.Muratbegovic@nearyou.se +46 72 240 99 57 Jobbnummer
9993719