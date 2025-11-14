Smittskyddssjuksköterska
2025-11-14
Vill du använda din sjuksköterskekompetens och erfarenhet i ett arbete där du både gör konkret skillnad i vardagen och bidrar till samhällsskydd på strategisk nivå.
Hos oss på sektionen för smittskydd och vårdhygien får du ett uppdrag som kombinerar självständigt operativt arbete med analytiska och rådgivande inslag, i nära samverkan med regionala och nationella partners.
Som smittskyddssjuksköterska arbetar du praktiskt med att övervaka och handlägga fall av smittsam sjukdom. Du arbetar med att utföra smittspårning och utreda och hantera utbrott av smittsamma sjukdomar och fungerar som en rådgivande funktion och stöd till vårdpersonal, kommuner och andra aktörer, samt allmänheten. Du planerar och genomför utbildningar och informationsinsatser och deltar i vaccinationskampanjer och projekt inom folkhälsa och beredskap. Det finns goda möjligheter att delta i och planera olika projekt samt fördjupa sig i ämnesområden utifrån intresse och erfarenhet.
Rollen är huvudsakligen operativ, men innehåller även strategiska inslag - du deltar i utveckling av rutiner, samverkan och förebyggande arbete på regional och ibland nationell nivå. Du ingår i ett team med två erfarna kollegor, smittskyddsläkare och biträdande smittskyddsläkare och har nära samarbete med den vårdhygieniska enheten.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna specialistsjuksköterska, och gärna med en bakgrund inom infektionssjukvård, primärvård eller barnhälsovård. Du trivs med självständigt arbete och har förmågan att prioritera, analysera och fatta beslut. Du är en person som gillar att kommunicera, utbilda och samverka med olika aktörer och är nyfiken, ansvarsfull och har intresse för smittskydd och folkhälsa.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Din framtida arbetsplats
Du blir en del av ett engagerat team tillsammans med smittskyddsläkare, biträdande smittskyddsläkare och kollegor inom vårdhygien.
Tillsammans utgör vi Region Kalmar läns expertresurs inom smittskydd och infektionsprevention, och deltar i flera regionala och nationella nätverk. Arbetet innebär många kontaktytor - både inom och utanför regionen - till exempel med hälsocentraler, kommunens miljö- och livsmedelsinspektörer, länsveterinär, elevhälsan och Folkhälsomyndigheten.
Vår enhet är en del av Regionstaben som består av 140 medarbetare med kompetens inom bland annat ekonomi, juridik, HR, kommunikation, planering, samordning, hållbarhet och säkerhet. Alla arbetar för att utveckla organisationen och förbättra tillvaron för invånarna i Kalmar län. Inom våra respektive expertområden är vi även stöd till Region Kalmar läns ledning, chefer och förvaltningar.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Smittskydd och Vårdhygien
Ingvar Eliasson, Avdelningschef 010-3584957
