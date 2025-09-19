Smälteri- och ugnsreparatör
Metallfabriken Ljunghäll AB / Maskinreparatörsjobb / Vimmerby Visa alla maskinreparatörsjobb i Vimmerby
2025-09-19
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Metallfabriken Ljunghäll AB i Vimmerby
Har du god teknisk kompetens och vill ta nästa steg inom industriellt underhåll? Då kanske du är den vi söker!
Ljunghäll är ett av Europas ledande företag inom pressgjutning och det största pressgjuteriet i Sverige. Vi söker nu en Smälteri- och ugnsreparatör/Underhållstekniker till vår smälteriavdelning ,en nyckelfunktion i vår tillverkningskedja.
Om tjänsten...
Smälteriavdelningen är avgörande för att produktionen i vår fabrik ska fungera, då det är denna enhet som förser Ljunghälls samtliga gjuteriavdelningar med smält aluminium. Arbetsgruppen består av cirka 35 medarbetare och leds av en arbetsledare.
Som smälteri- och ugnsreparatör arbetar du med förebyggande och underhåll och akuta reparationer av vår ugnsutrustning, både i smälteriet och i gjuthallarna. Arbetsdagen är varierad, och du är en viktig del av ett team som säkerställer att vår produktion kan fortgå utan avbrott.
Arbetet innebär även att köra en fjärrmanövrerad robotmaskin för att spetta ur slagg ur våra smältugnar. Vid behov kan du även komma att stötta som smältoperatör eller truckförare för metalltransporter till gjutmaskinerna.
Vi söker dig som...
• har en god teknisk grund och trivs i en praktisk och dynamisk miljö. Vi ser gärna att du har:
lägst gymnasieutbildning inom el eller motsvarande samt ett par års erfarenhet av arbete som elektriker, underhållstekniker eller mekaniker, gärna inom industri
goda mekaniska kunskaper
Utbildning eller minst 2års erfarenhet inom svetsning MIG/MAG
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
god datorvana och kunskaper i Office-paketet
B-körkort
Som person...
• är du ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs i både självständigt och team-baserat arbete. Du har en positiv inställning och ett genuint intresse för teknik och underhåll.
Vid urvalet lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och engagemang. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.
Om anställningen...
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med inledande 6 månaders visstidsanställning. Det är en heltidstjänst med 2-skiftgång.
Placering är på Ljunghäll i Södra Vi, och resor i tjänsten kan förekomma.Publiceringsdatum2025-09-19Om företaget
Ljunghäll ägs av italienska Gnutti Carlo SPA och är en del av en global koncern med över 4 000 anställda i bl.a. Sverige, Italien, Tyskland, Tjeckien, Storbritannien, Österrike, Indien, Kina, USA och Kanada. Vi pressgjuter aluminiumkomponenter till fordonsindustrin och är ledande i vår nisch i norra Europa. Vårt moderbolag Gnutti Carlo är världsledande inom ventilstyrnings- och bränsleinsprutningskomponenter för bland annat transport- och industrimotorer.
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag via länken. Vi vill ha din ansökan senast den 19/10. Urval sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta inte!
Frågor om tjänsten kan ställas till rekryterande chef Adam Björklund, adam.bjorklund@ljunghall.com
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Metallfabriken Ljunghäll AB
(org.nr 556218-2880), https://ljunghall.com/
N.Storgatan 41 (visa karta
)
598 71 SÖDRA VI Arbetsplats
Ljunghäll AB Jobbnummer
9517594