Slöjdlärare i årskurs 4-6

Malmö Friskola AB / Grundskollärarjobb / Malmö
2026-08-03


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Slöjdlärare till årskurs 4–6 sökes!
Vi på Malmö friskola söker en engagerad och kreativ slöjdlärare för undervisning i årskurs 4–6.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Om tjänsten
Som slöjdlärare planerar, genomför och följer du upp undervisningen enligt läroplanen. Du hjälper eleverna att utveckla sin kreativitet och problemlösningsförmåga genom praktiskt arbete.
Vi söker dig som:
Är legitimerad lärare med behörighet i slöjd.
Har ett intresse för pedagogik och skapande.
Är tydlig, strukturerad och trygg i ditt ledarskap.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.
Vill bidra till en inspirerande och inkluderande lärmiljö.

Vår skola har:
Engagerade kollegor och trevlig arbetsmiljö.
Kreativa och nyfikna elever.
Stöd från skolledning och elevhälsa.

Tjänsten är deltid med start enligt överenskommelse.

Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vår skola!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: jobb@malmofriskola.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Slöjdlärare åk 4-6".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Malmö Friskola AB (org.nr 556661-6297)
Södra Bulltoftavägen 21 (visa karta)
212 22  MALMÖ

Jobbnummer
10019484

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