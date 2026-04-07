Slöjdare - Trä
Ditt uppdrag
Vill du bli en del av Sätergläntan?
VI letar efter två nya lärare i träslöjd med god kännedom om den folkliga slöjden och dess kulturhistoria. Vi söker en lärare på 40% tjänstgöringsgrad och en huvudlärare med planeringsansvar på 50% tjänstgöringsgrad.
Du har dokumenterad erfarenhet av undervisning och är van att arbeta med traditionella handverktyg, inklusive slipning och verktygsvård. Du kan även arbeta med maskiner som bandsåg och rikt- och planhyvel. I tjänsten undervisar du dessutom inom färg och form samt materiallära. Du handleder även dina studerande i teoretiskt och skriftligt arbete. Erfarenhet av högre studier är därför meriterande.
Som en av två huvudlärare på träutbildningen ansvarar du för att genomföra undervisningen inom ramen för utbildningens kursplaner. Du ingår i Sätergläntans lärarlag och samarbetar med dina lärarkollegor samt med utomstående gästlärare. I arbetet ingår även skötsel av lokalen och dess utrustning, materialinköp, planering samt deltagande i arbetsplatsträffar. Du är lösningsfokuserad, har ansvarskänsla och vill bidra till att främja hela kulturmiljön på Sätergläntan.
Om Sätergläntan
Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk finns i Insjön, Dalarna, och är ett lärosäte för utbildningar inom väv, sömnad, trä och smide. Det anordnas även kortare utbildningar i olika slöjd- och hantverkstekniker. Sätergläntan spelar en viktig roll i arbetet med att bevara, utveckla och använda kulturarv och slöjdtraditioner, både konstnärligt och tekniskt. Entreprenörskap och produktutveckling utgör också viktiga inslag i de långa utbildningarna. Till Sätergläntan är skickliga och erfarna slöjdare, hantverkare, formgivare, konstnärer och andra kulturarbetare knutna som pedagoger, föreläsare och inspiratörer.
Kvalifikationer
Relevant utbildning, gärna från slöjd- och hantverksutbildningar, universitet eller högskola
Erfarenhet av pedagogiskt arbete
Datorvana och erfarenhet av att arbeta i digitala system
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
Gesäll och Mästarbrev är meriterande
Tillsvidare 40 % och 50 %, med tillträde till höstterminen under v 32.
Vi tillämpar provanställning.
Skicka ansökan till nana.heinberg@saterglantan.se
senast den 2024-04-30
Kontaktperson
Nana Heinberg
Verksamhetschef/Rektor nana.heinberg@saterglantan.se
0247-64574, 070-2969574 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: nana.heinberg@saterglantan.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sätergläntan, inst för slöjd och hantverk, ekono
