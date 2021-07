Slödlärare sökes till Vårgårda - Vårgårda kommun, Utbildning - Grundskolelärarjobb i Vårgårda

Vårgårda kommun, Utbildning / Grundskolelärarjobb / Vårgårda2021-07-07Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun.Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.Vi söker en slöjdlärare med inriktning textilslöjd för att komplettera vår träslöjdslärare. Du kommer tillsammans med en lärarkollega ansvara för utbildningen i slöjd för klass 3-6.2021-07-07Alla inom slöjdämnet förekommande uppgifter. Du har kunskap och förståelse för elevers olika behov och har redskap att planera och agera utifrån det. Som lärare hos oss arbetar du inkluderande och anpassar undervisningen utifrån den elevgrupp du har framför dig. Du utgår utgår från tydliga ramar och strukturer som satts upp utifrån de behov som finns i gruppen.Du är legitimerad lärare och har några års erfarenhet av läraruppdraget. Du skapar goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är modig och samtidigt ödmjuk i dina samtal med andra. Du är också nyfiken och intresserad att omvärdera och pröva nya infallsvinklar för att nå än längre i ditt arbete med och runt eleverna. Du har också god struktur för dokumentation och utvärdering av elevernas resultat. Som lärare i grundskolan är det också önskvärt att du är flexibel.Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden! Välkommen med din ansökan!Har du frågor under semestertid; maila rektor Karin så återkopplar hon.ÖVRIGTI Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-10 Datum för tillträde kan diskuteras.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-05Vårgårda kommun, Utbildning5852010