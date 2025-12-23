Skylt- och fastighetstekniker
Välkommen till vårt team! Vi är en arbetsplats som värnar om varandra och sätter arbetsglädjen i fokus. Tillsammans strävar vi efter att bli bättre varje dag. Om du söker en trygg anställning med goda villkor och möjlighet till kompetensutveckling, kan detta vara jobbet för dig. Dessutom erbjuder vi flextid, friskvårdsbidrag och tillgång till träningslokaler. Kom och bli en del av vårt positiva och engagerade team!"
Vi på fastigheter ansvarar för förvaltning och drift av Region Kronobergs samlade fastighetsbestånd samt genomförande av projekt inom ramen för drift, underhåll och service. Fastighetsbeståndet omfattar ca 300 000 kvm. Vårt övergripande mål är att tillhandahålla ändamålsenliga och driftsäkra vårdlokaler.
Sammanlagt är vi cirka 65 medarbetare, som är placerade på sjukhusen i Ljungby och Växjö. På fastighetsservice där den här tjänsten tillhör arbetar ca 20 personer.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vi söker nu en driven skylt- och fastighetstekniker som vill vara en del av vårt team.
I rollen kommer du att arbeta med att tillgodose Region Kronobergs skyltbehov men även arbeta med fastighetsskötsel av våra lägenheter och vissa kontorslokaler. Tjänsten som skylt- och fastighetstekniker skapar värde för våra hyrestagare.
En bra och korrekt skyltning underlättar för våra patienter och besökare att hitta rätt i rätt tid. Våra skylttekniker har ett viktigt uppdrag för Region Kronobergs patienter, besökare och medarbetare.
Arbetet som skylttekniker innebär att du arbetar i hela produktionslinjen som innefattar allt från att ta emot inkommen beställning, tillverkning och montage. Arbetet sker ofta i projektform där du deltar i projektet och hanterar skylt- relaterade frågor. Våra skylttekniker monterar insyn- och solskydd, säkerhetsfilm och gör rollups men även produktion av taktila skyltar.
Tjänsten kommer även till viss del innefatta fastighetsskötsel och översyn av våra lägenheter och vissa kontorslokaler. Arbetet innefattar exempelvis att ha kontakt med våra fastighetsförvaltare, ingenjörer, entreprenörer men även ombesörja med diverse olika produktbeställningar. I arbetet förekommer också byte av ventilationsfilter, utföra brandskyddsronder, yttreskötsel och på vinterhalvåret arbeta med halk- och snöbekämpning.Kvalifikationer
För tjänsten krävs gymnasial utbildning, exempelvis från estetiska programmet med inriktning bild och formgivning, eller annan likvärdig utbildning med kunskaper inom grafisk design alternativ mångårig erfarenhet inom området.
Har du erfarenhet av programmen FlexiDesign, Illustrator och Vision Pro och arbetat med lasergravyr, print och skärmaskiner så ser vi det som meriterande.
För tjänsten krävs också kunskap inom fastighetsrelaterade områden och du behöver vara praktiskt lagd.
Tjänsten är serviceinriktad och innebär ofta flera projekt samtidigt, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga samt förmåga att planera och strukturera arbetet. Som person ska du vara lösningsorienterad och snabbt kunna hitta praktiska och kreativa lösningar när problem uppstår.
Erfarenhet av arbete med teknisk utrustning och god datorvana är viktigt.
B-körkort är ett krav, då resor mellan olika arbetsplatser förekommer.
ÖVRIGT
Vi planerar att genomföra intervjuer 5 & 6 februari.
