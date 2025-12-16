Skyddsvakt heltid Göteborg
Cubsec AB söker dig som vill arbeta på ett företag i stark medvind. Vi erbjuder en välmående och platt organisation där samtliga medarbetare är med och påverkar -allt för att inspirera till ett roligt arbete med stark gemenskap. Som vår medarbetare får du möjlighet att utvecklas i ett nytänkande företag, där vi skapar förtroende, trygghet och värde för våra kunder.
Vi söker nu medarbetare för Skyddsvaktsuppdrag som kan arbeta heltid, antingen dag eller natt.
Som person är du engagerad i ditt arbete, plikttrogen och lojal. Vi ser även att du har ett empatiskt förhållningssätt till andra människor samt en personlig mognad, vilket är en förutsättning då du arbetar i ett team med flera kollegor.
Viktigt är att du är trygg i din yrkesroll och har ett metodiskt tillvägagångssätt för att hantera de situationer som uppstår i arbetet.
Vi värdesätter att du är ambitiös, har ett högt kvalitets-och säkerhetstänk samt en positiv och öppen attityd.
Grundläggande krav:
• Skyddsvaktsutbildning eller Komplett väktarutbildning (VU1 + VU2)
• Klarar en säkerhetsprövning, rent Brottsregister
• Inga betalningsanmärkningar
• Körkort för bil (B)
• Mycket goda färdigheter i svenska samt goda färdigheter i engelska språket.
• Utdrag från belastningsregistret i oöppnat kuvert
Meritererande:
• Erfarenhet av att arbeta som skyddsvakt
• Utbildning i Handhavande av skjutvapen (HAS)
• Utbildning för expanderbar batong
Objektsutbildning 23-27/3-2026 - Obligatorisk!
Heltidstjänst startar efter genomförd objektsutbildning
Urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cubsec AB
(org.nr 556639-4937) Jobbnummer
9646485