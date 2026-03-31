Skyddsvakt
På SOS Alarm får du en unik möjlighet att göra skillnad - varje dag, både för individ och samhälle. I en värld där trygghet inte kan tas för given, står vi alltid redo, dygnet runt, året om. Vi erbjuder dig inte bara en trygg och stabil arbetsplats med kollektivavtal och förmånliga anställningsvillkor, utan också en stark kultur präglad av engagemang, gemenskap och vilja att göra skillnad. Hos oss får du utvecklas i en arbetsmiljö som främjar balans och långsiktig utveckling, utan att kompromissa med din hälsa. Du blir en del av ett dedikerat företag som varje dag arbetar för ett säkrare Sverige. Här är varje arbetsdag meningsfull, och ditt arbete kan vara skillnaden som räddar liv. Vill du vara med?
Vi söker fler medarbetare som vill vara med och skapa ett tryggare Sverige för alla.
Med start i september.
SOS Alarm arbetar kontinuerligt med att analysera och utveckla vårt säkerhetsarbete i syfte att skapa ett tryggare Sverige för alla och inte minst för våra SOS-kollegor. För att bevaka våra objekt stärker vi nu upp organisationen med fler skyddsvakter.
Din vardag som skyddsvakt
Skyddsvaktens uppgift är att i första hand tillgodose tillträdesskyddet på objekten, men samtidigt ge en professionell service till samtliga besökare i deras många gånger första möte med SOS Alarm Sverige AB. Våra skyddsvakter är ett av företagets ansikten utåt och kommer vara den första personen våra kunder, samarbetspartner, medarbetare och besökare möter. Därför är det viktigt att alltid uppträda på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Besökshantering/ inpasseringskontroll och administrering i olika system.
Invändig och utvändig rond av objekten.
Ingripandeverksamhet vid incidenter.
Ledsagning av hantverkare och besökare.
Förebyggande säkerhetsrelaterade kontroller.
Rond med bil.
Vi söker dig som:
I förstahand har fullständig och giltig skyddsvaktsutbilding. Det är meriterande om du även har VU1 och VU2. Samt utbildning i skjutvapen enligt FAP 694-1
Du skall även vara serviceinriktad och lösningsorienterad.
Du skall även finnas till för andra och ge ett trevligt och stabilt intryck. Du arbetar metodiskt och har en lugn och empatisk personlighet. Självklart har du redan ett högt säkerhetsmedvetande.
Vi vill helst att du har minst 3års erfarenhet utav bevakningsbranschen samt kunna arbeta självständigt.
God kunskap i officeprogramen.
B-körkort är ett krav.
Du ska också vara ostraffad, drogfri och ha ordnad privatekonomi.
Vi arbetar för en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande.
Vi erbjuder dig
Som anställd på SOS Alarm ser vi ditt välmående som ett fokusområde och vi vet att en balans mellan arbetsliv och privatliv är avgörande för ett hållbart och meningsfullt arbetsliv. Därför har du som anställd följande anställningsvillkor och förmåner:
Friskvårdsbidrag 5000 kr
Kontinuerliga utbildningar.
SOS Hälsa - ett hälsoinitiativ där du får möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter och lopp tillsammans med dina kollegor. Syftet är att stärka vår hälsa och samhörighet.
25 dagars semester.
Kollektivavtal och tjänstepension enligt ITP
SOS Campus - ett lärandebibliotek för kontinuerligt lärande och kompetensutveckling.
Hos oss blir du en del av en kultur där värderingarna är mer än bara ord - de präglar hur vi agerar varje dag. Vi tar ansvar, vi är professionella, vi visar omtanke och vi samarbetar. Vi söker dig som delar dessa värderingar och vill vara en del av ett sammanhang där vi utvecklas tillsammans och skapar trygghet i samhället. Hos oss gör du inte bara ett jobb - du bidrar till ett tryggare Sverige för alla, varje dag.
Låter detta intressant?
Skicka in din ansökan snarast då vi arbetar med löpande urval, dock senast 2026-06-15.
Har du frågor? Kontakta rekryterande chef, Anna Bülow, anna.bulow@sosalarm.se
. Vi tar inte emot ansökningar över mail.
SOS Alarm genomför bakgrundskontroll och säkerhetsprövning med registerkontroll på sin personal enligt kraven ur säkerhetsskyddslag (2018:585). Även en kontroll enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag utförs och är aktiv under anställningsperioden. Drogtest utan anmärkning är en förutsättning för anställning. Tjänsten innebär även krigsplacering vid SOS Alarm. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7485129-1922928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SOS Alarm Sverige AB
https://jobb.sosalarm.se
Sveavägen 145
)
113 46 STOCKHOLM Arbetsplats
