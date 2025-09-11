Skräddare/sömmerska

Dvin AB / Skräddarjobb / Uppsala
2025-09-11


Skräddare sökes heltid som har möjlighet att arbeta hos oss på Siluett Syateljé och Kemtvätt. Tidigare erfarenhet av skrädderi är krav och ansökande skall ha möjlighet att få särskilt stöd från arbetsförmedlingen.
Vid intresse kontakta oss via mejl eller via telefon på 0735828111
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: karen_6711@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Dvin AB (org.nr 559283-4971)
Sysslomansgatan 16 (visa karta)
753 13  UPPSALA

Arbetsplats
Siluett Syateljé & Kemtvätt

Jobbnummer
9504339

