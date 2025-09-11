Skräddare/sömmerska
Skräddare sökes heltid som har möjlighet att arbeta hos oss på Siluett Syateljé och Kemtvätt. Tidigare erfarenhet av skrädderi är krav och ansökande skall ha möjlighet att få särskilt stöd från arbetsförmedlingen.
Vid intresse kontakta oss via mejl eller via telefon på 0735828111
