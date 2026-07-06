Skövde Energi söker chef för eldistribution
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2026-07-06
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Om arbetsplatsen
Skövde Energi är en pålitlig energileverantör och en drivande kraft i den hållbara omställningen i Skövde och Skaraborg. Med kunderna i fokus levererar vi el, fjärrvärme och fjärrkyla med fokus på förnybar energi, hög leveranssäkerhet och långsiktigt värdeskapande – för våra kunder, ägare och samhället i stort.
Skövde Energi är ett kommunalt bolag som ägs av kommuninvånarna genom Skövde Stadshus AB. Det betyder att all vår avkastning återinvesteras i verksamheten eller i andra delar av kommunen – för att skapa nytta där den behövs som mest. Vår vision är att vara kraften för grön omställning och tillväxt, och våra värdeord Tillsammans, Ansvar, Nytänkande och Hjärta genomsyrar hela vår verksamhet.
På Skövde Energi är vi totalt 83 engagerade medarbetare, varav 18 arbetar inom affärsområde elnät. Vårt elnät har i uppdrag att förse cirka 22 000 kunder med elleveranser – samtidigt som vi utvecklar och underhåller elnätet för att möta framtidens behov.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Som chef för vår avdelning för eldistribution leder du det dagliga arbetet och har det övergripande ansvaret för verksamheten. Du ansvarar för personal, budget och verksamhetsutveckling för ett team på cirka tio medarbetare, huvudsakligen distributionselektriker. I rollen ingår också att planera, leda och följa upp avdelningens arbete med fokus på kvalitet, leverans och resultat samt att säkerställa en effektiv resurs- och arbetsplanering.
Du har en viktig roll i att möjliggöra elektrifieringen av samhället och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i Skövde. Genom ett strukturerat och långsiktigt arbete säkerställer du ett effektivt underhåll och genomför planerade förstärkningar och förbättringar i elnätet. Under de kommande åren kommer avdelningen att ha ett fortsatt fokus på kapacitetsförstärkningar, planerade nätåtgärder och investeringar som möter ökade behov till följd av elektrifiering, nyetableringar och energiomställning.
Du ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande krav inom arbetsmiljö, säkerhet och miljö och arbetar aktivt med att utveckla arbetssätt och processer. Rollen innebär ett nära samarbete med interna funktioner, entreprenörer, myndigheter och andra externa aktörer och erbjuder en kombination av operativt ledarskap, tekniskt verksamhetsansvar och ett uppdrag med stor samhällsnytta.
Du rapporterar till elnätschefen, som också är chef för affärsområde elnät, och är en viktig del i den operativa utvecklingen av affärsområdet. Genom ett närvarande, inkluderande och tydligt ledarskap skapar du engagemang, ansvarstagande och goda förutsättningar för både medarbetarnas och verksamhetens utveckling. Hos oss är öppenhet, respekt och delaktighet en självklar del av vardagen det är tillsammans vi skapar framgång.
Beredskapstjänstgöring i driftberedskap kan bli aktuell i tjänstenKvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt intresse för energi-, infrastruktur- och samhällsfrågor samt en vilja att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Du har kunskap inom elområdet eller erfarenhet från elbranschen eller annan närliggande verksamhet. Utbildning inom el, energi, automation eller annat närliggande tekniskt område är en bra grund för rollen.
Erfarenhet från energibranschen är meriterande, men vi välkomnar även sökande från andra tekniska verksamheter. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att skapa engagemang, ta ansvar och bygga effektiva arbetssätt.
För att lyckas i rollen är du en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang genom delaktighet, tillit och god kommunikation. Du arbetar strukturerat, har god administrativ förmåga och trivs med att planera, prioritera och följa upp verksamheten. Du har ett lösningsorienterat förhållningssätt, är prestigelös i samarbeten och har lätt för att skapa goda relationer, både inom den egna verksamheten och med externa parter.
Du trivs med att arbeta nära dina medarbetare och motiveras av att utveckla människor, arbetssätt och verksamhet. Du har ett intresse för teknik och ser värdet av ständiga förbättringar som bidrar till en säker, effektiv och hållbar verksamhet.
Vi erbjuder
• En ledarroll i ett bolag med ett viktigt samhällsuppdrag och fokus på hållbarhet och framtidens energiförsörjning.
• Möjlighet att leda och utveckla en operativ verksamhet tillsammans med engagerade och kompetenta medarbetare.
• En värderingsstyrd organisation där samarbete, ansvarstagande och utveckling står i centrum.
• Trygga anställningsvillkor och förmåner som bidrar till en god balans mellan arbete och privatliv.Övrig information
Intervjuer kommer att hållas löpande så vänta inte med din ansökan. Under v 29-31 är det svårt att nå kontaktpersonerna i annonsen.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Därför kommer en säkerhetsprövning och säkerhetsintervju att göras innan anställning
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Energi AB
(org.nr 556647-1321), http://www.skovdeenergi.se
Energivägen 1 (visa karta
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541 34 SKÖVDE Kontakt
Affärsområdeschef Elnät
erik Busrad erik.bustad@skovdeenergi.se 0500497623 Jobbnummer
9994454