Skötare till psykiatrisk avdelning 91
Region Västmanland / Vårdarjobb / Västerås
2026-02-18
Söker du ett jobb som är både utmanande och utvecklande - där du får använda hela din kompetens? Som skötare på avdelning 91 får du arbeta mitt i mötet mellan psykiatri, beroendevård och somatik. Tillsammans med engagerade kollegor blir du en central del i arbetet med att stärka och motivera våra patienter varje dag.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som skötare hos oss på avdelning 91 välkomnas du till en stimulerande arbetsplats, som går under sektionen länsgemensamma resurser och vi har ett nära samarbete med beroendemottagningen. Vi är en del av den högspecialiserade vården som tillhör vuxenpsykiatrin Västmanland. Du utför sedvanliga skötaruppgifter och ingår i ett team tillsammans med andra skötare, sjuksköterskor, läkare, psykolog, kurator och en samordnare.
Hos oss arbetar du med kombinationen av beroende- psykiatri- och somatisk vård och vi lägger stor vikt vid meningsfulla möten och motiverande samtal.
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta enhetschef Hans Ihrfors så ordnar vi det.
Om arbetsplatsen
Vi är en allmänpsykiatrisk akutavdelning med beroendeinriktning och arbetar främst med abstinensbehandling av patienter med samsjuklighet, psykiatri och beroende. En förutsättning för en högkvalitativ och patientsäker abstinens-behandling är ett nära samarbete med Beroendecentrum Västmanland samt övriga öppenvårdsmottagningar i länet. Avdelning 91 är en länsgemensam verksamhet för de svåraste patienterna vad gäller aktivt missbruk/aktivt beroende och/eller annan psykisk sjukdom eller somatisk sjukdom.
Vi behöver nu stärka vår personalgrupp och befinner oss i ett expansivt skede och förändring på grund av att vi har utökat till 12 vårdplatser och fler allmänpsykiatriska diagnoser. Du välkomnas till en ny och prestigelös arbetsgrupp där vi tar tillvara på varandras yrkeskunnande och erfarenhet. Vi behöver nu förstärka vårt team med nya arbetskamrater som tillsammans med oss vill vara med och utveckla en ny verksamhet.
Klicka på länken nedan för att se hur det är att jobba inom vuxenpsykiatrin i Region Västmanland!https://www.youtube.com/watch?v=om1A5-1plOo&list=PLoFJwuvJMmfN5ug1RHHTsSnLjQ1Pj5_Uk&index=3
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad skötare eller undersköterska med inriktning mot psykiatri. Du som söker har aktuell erfarenhet av arbete inom psykiatrisk slutenvård. Har du dessutom erfarenhet av arbete med beroendevård och/eller samtalsmetodiken MI är det något vi ser som väldigt positivt. Du behöver utan problem kunna kommunicera och uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift, då du kommer att ha mycket samarbete, patientkontakt och dokumentation i arbetet. Har du även erfarenhet av journalsystemet Cosmic är det något vi värdesätter.
För att passa hos oss ser vi att du har intresse av att arbeta med människor och för psykiatri. Du är en trygg, stabil och kommunikativ person, som trivs i ett arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar bra tillsammans med andra människor och trivs i ett arbete där man samarbetar på ett lyhört och smidigt sätt. I ditt bemötande är du lugn, empatisk och tydlig och kan fatta snabba beslut och prioritera, även i situationer som ibland utmanar dig.
Det här är ett jobb för dig som ser positivt på ditt arbete och som trivs i ett arbete med högt tempo. Tycker du också om att bidra med dina idéer i utvecklingsarbete och är en person som ser möjligheter och lösningar så kan det här jobbet vara rätt för dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid (dag, kväll, natt).
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 4 mars 2026.
Intervjuer är planerade till på Rättspsykiatriska Regionkliniken.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lönesättning.
