Skötare till psykiatrisk avdelning 91
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2026-06-11
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Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad? På avdelning 91 får du arbeta i en spännande och utvecklande miljö där psykiatri, beroendevård och somatik möts. Här blir du en viktig del av ett engagerat team som tillsammans stärker, stöttar och motiverar patienter på vägen mot bättre hälsa och ökad livskvalitet. Ett arbete med både mening, variation och möjlighet att växa i din yrkesroll.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Hos oss på avdelning 91 blir du en del av något större. Du välkomnas till en stimulerande och utvecklande arbetsplats inom länsgemensamma resurser, där vi arbetar nära beroendemottagningen och är en del av den högspecialiserade vuxenpsykiatrin i Västmanland.
Som skötare hos oss har du en viktig roll i det dagliga arbetet med patienterna och arbetar tätt tillsammans med ett engagerat team bestående av skötare, sjuksköterskor, läkare, psykolog, kurator och samordnare. Här är samarbete en självklarhet – vi stöttar varandra, delar kunskap och arbetar mot samma mål.
Det som gör avdelning 91 unik är kombinationen av psykiatri, beroendevård och somatik. Du möter patienter med komplexa behov och får arbeta i en verksamhet där varje dag gör skillnad. Vi tror på kraften i meningsfulla möten, ett tryggt bemötande och motiverande samtal som hjälper människor framåt.
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta enhetschef Hans Ihrfors så ordnar vi det.
Om arbetsplatsen
Avdelning 91 är en allmänpsykiatrisk akutavdelning med beroendeinriktning, där vi främst arbetar med abstinensbehandling för patienter med samsjuklighet inom psykiatri, beroende och somatik. Genom nära samarbete med Beroendecentrum Västmanland och öppenvården i länet skapar vi en trygg och patientsäker vård för patienter med komplexa behov.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas med utökning till 12 vårdplatser och ett bredare uppdrag. Hos oss blir du en del av en prestigelös och engagerad arbetsgrupp där vi värdesätter samarbete, erfarenhetsutbyte och nya idéer – och där du får möjlighet att vara med och forma framtidens verksamhet tillsammans med oss.
Klicka på länken nedan för att se hur det är att jobba inom vuxenpsykiatrin i Region Västmanland!https://www.youtube.com/watch?v=om1A5-1plOo&list=PLoFJwuvJMmfN5ug1RHHTsSnLjQ1Pj5_Uk&index=3
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad skötare eller undersköterska med inriktning mot psykiatri och har erfarenhet av arbete inom psykiatrin, gärna slutenvård. Erfarenhet av beroendevård, MI (motiverande samtal) eller journalsystemet Cosmic är meriterande.
Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och trivs med patientkontakt, samarbete och dokumentation. Som person är du trygg, empatisk och kommunikativ. Du arbetar bra tillsammans med andra, behåller lugnet även i utmanande situationer och trivs i en vardag där tempot kan vara högt och ingen dag är den andra lik. Vi tror att du gillar att bidra med idéer, ser möjligheter i förändring och vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid (dag, kväll, natt).
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 25 juni 2026.
Intervjuer är planerade till på Rättspsykiatriska Regionkliniken.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
Region Västmanland (visa karta
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721 89 VÄSTERÅS Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Hans Ihrfors hans.ihrfors@regionvastmanland.se Jobbnummer
9958562