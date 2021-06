Skötare till avd 63, Rättspsykiatriska regionkliniken - Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken - Vårdarjobb i Växjö

Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken / Vårdarjobb / Växjö2021-06-30I Region Kronoberg kan du trivas, växa och påverka. Tillsammans arbetar vi för att nå visionen "Ett gott liv i ett livskraftigt län".Rättspsykiatriska regionkliniken har både ett region- och riksintag och är en av landets fem regionkliniker. Flertalet av patienterna är överlämnade av domstol till vård. Kliniken tar också emot patienter från kriminalvården som är i behov av psykiatrisk omvårdnad och behandling. Verksamheten består av 11 slutenvårdsenheter samt en öppenvårdsenhet. Även FoU för klinisk forskning finns vid kliniken. Totalt arbetar ca 430 personer med olika professioner hos oss. Avdelning 63 vårdar endast män oavsett lagrum. Målgruppen är främst patienter med personlighetsstörningar och missbruksproblematik.2021-06-30Arbetsuppgifterna består i att ta ett gemensamt ansvar för att skapa en god och professionell relation till patienterna. Skapa god allians, bedöma behov och stödja önskningar samt upptäcka tidiga förändringar i både fysiskt- och psykiskt mående. Du ska vara delaktig i planering, genomförande och utvärdering av vård och behandling vilket innebär att du aktivt deltar på teammöten och vårdkonferenser. Vidare ska du genom dagligt motivationsarbete och med övriga aktiviteter se till att vården fortskrider enligt vårdplanen. Som skötare ingår du i ett team tillsammans med andra yrkeskategorier och du ska samverka med övriga yrkeskategorier i teamet. Som skötare ska du ta ansvar för och genomföra de dagliga rutiner som förekommer på avdelningen. Du ska kunna arbeta utanför avdelningsgränser och göra insatser på andra avdelningar.För att tjänstgöra som skötare ska du ha formell kompetens som uppfyller kraven för skötare inom psykiatrin. Du har god förmåga att samarbeta med olika professioner och egenskaper som flexibilitet samt prestigelöshet värdesätts. Vi ser gärna att du är trygg i din yrkesroll och att du har erfarenhet av arbete inom psykiatrin eller rättspsykiatrin. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.I samband med rekryteringen begär vi utdrag från brotts- och misstankeregistret samt drogtest via vår företagshälsovård. Därför ser vi gärna att du anger ditt fullständiga personnummer i ansökan.ÖVRIGTFrågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-10 10 29.Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-22Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken5839418