Skönhetsterapeut

Wardau Rådberg, Sofi / Hälsojobb / Stockholm
2026-03-26


Vårt team på etablerade Blanka Kliniken på Södermalm söker nu en skönhetsterapeut för anställning på 50%, med arbetstider enligt överenskommelse.
Vi söker dig som kanske saknar tidigare erfarenhet inom yrket, men som har rätt inställning och vilja att utvecklas. All nödvändig utbildning sker internt hos oss.
Vi värdesätter personliga egenskaper som noggrannhet, stresstålighet, god fysik samt ett genuint intresse för skönhetsbranschen.
Arbetsuppgifterna innefattar hudvård och ansiktsbehandlingar samt övriga arbetsuppgifter kopplade till klinikens verksamhet, med möjlighet att successivt lära sig fler behandlingar.
Vi erbjuder timlön oavsett beläggning.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: rekrytering@blankaklinik.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Wardau Rådberg, Sofi

Arbetsplats
Wardau Rådberg Sofi

Jobbnummer
9821826

