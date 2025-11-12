Skolsköterska, Ullaredsområdet
2025-11-12
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
Falkenbergs kommun, Ullaredsområdet F-9
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Skolsköterskans arbetsuppgifter är en fortsättning på barnhälsovårdens. Som skolsköterska arbetar du främst med förebyggande elevhälsoarbete genom hälsosamtal och hälsoundersökningar enligt basprogram.
Som skolsköterska är du en del av skolornas elevhälsoteam. I elevhälsoteamet där skolsköterska, kurator, specialpedagog och rektor ingår arbetar ni hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är därför främjande och förebyggande hälsoarbete på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå med goda möjligheter att själv påverka och utveckla arbetets innehåll. I det hälsofrämjande och förebyggande uppdraget för eleverna ingår hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, ANDT, sjukvårdsinsatser samt mottagning tillsammans med skolläkaren.
Du kommer att få introduktion i arbetet samt en mentor som handleder och ger stöd i vardagsarbetet. Professionsutveckling sker gemensamt med övriga skolsköterskor i området och leds av Medicinskt ledningsansvarig verksamhetschef.
Tjänsten är på 50-80%. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning som distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska.
I ditt uppdrag är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, att du är ansvarstagande och kan prioritera ditt arbete utifrån aktuell situation. Förutom att du är trygg i din yrkesroll tycker du om att arbeta med människor. Du har lätt för att kommunicera, bygga relationer och se utvecklingsmöjligheter hos alla. Låter det här som en tjänst som passar dig?
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska/ arbetat med barn och ungdomar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
