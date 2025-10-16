Skolsköterska till Västerhedsskolan
2025-10-16
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.
Västerhedsskolan ligger i Högsbohöjd, nära Ruddalens friluftsområde, och är en relativt nybyggd skola. Där går cirka 275 elever i årskurs F-3 i tre paralleller.
Vi söker nu en skolsköterska till vårt elevhälsoteam med uppdraget att vara en del av skolans systematiska, främjande och förebyggande arbetet. Tjänsten är deltid och gäller 50%.
Elevhälsoteamet består av medarbetare från elevhälsans alla professioner: psykolog, kurator, skolsköterska, specialpedagog och skolläkare. Vårt uppdrag är att främja och stödja elevers lärande, hälsa och utveckling i samverkan med vårdnadshavare och personal. Det är rektors och biträdande rektors ansvar att leda och styra elevhälsans arbete, där du tillsammans med de övriga professionerna i elevhälsan stödjer ledningen i arbetet med att varje elev ska nå uppsatta mål.
Du kommer att arbeta förebyggande och hälsofrämjande utifrån de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, vägledning för elevhälsan samt Göteborgs Stads Metodstöd för elevhälsans medicinska insats. Där ingår bland annat hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, frågor som rör elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund och livsstilsrelaterad ohälsa. Du har även gruppverksamhet vid behov samt egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren.
Du ingår i ett professionsnätverk för utbildningsområdets övriga skolsköterskor med regelbundna möten för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet, som leds av medicinskt ledningsansvarig, MLA. Skolsköterskorna i nätverket erbjuds även handledning och yrkesspecifik kompetensutveckling.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska med stort intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar. Goda datorkunskaper krävs då du kommer att arbeta i olika IT-system. All dokumentation för skolsköterskor och skolläkare samt elevhälsan sker i vårt digitala journalsystem, PMO.
Personliga kompetenser:
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt och anpassar din kommunikation efter mottagare och målgrupp.
Du tar dina uppgifter på allvar, är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Då du kommer att vara aktiv i det hälsofrämjande arbetet är du bra på att kommunicera, motivera och inspirera.
Är detta du? Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
ÖVRIGT
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Göteborgs Stad , Grundskoleförvaltningen Kontakt
Rektor, Skytteskolan
Niclas Löfgren niclas.lofgren@grundskola.goteborg.se +46313661521 Jobbnummer
