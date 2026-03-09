Skolsköterska till Söderhamns kommun
Ditt uppdrag
Söderhamns kommun söker nu två engagerade skolsköterskor som vill bli en del av vårt elevhälsoteam.
En av tjänsterna är ett vikariat på Stenbergaskolan ett år med möjlighet till förlängning, och den andra är en tillsvidaretjänst med placering på Bergviksskolan och Stråtjära skola. Här får du chansen att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i nära samarbete med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Ditt uppdrag som skolsköterska innebär att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stödja skolans elever att nå målen i grundskolan. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är hälsokontroller, hälsosamtal, vaccinationer och öppen mottagning. Vid behov och möjlighet kan du också få genomföra enklare sjukvårdsinsatser. Som skolsköterska ingår du i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog och studievägledare. Elevhälsoteamet leds av skolans rektor. Du deltar också i centrala barn- och elevhälsans övergripande utvecklingsarbete. Arbetet ställer höga krav på självständighet och ansvarstagande.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i hälso-sjukvård för barn- och ungdomar, distriktssköterskeutbildning eller skolsköterskeprogrammet. Erfarenhet av tidigare arbete som sjuksköterska krävs, gärna inom elevhälsans medicinska insats eller med barn och ungdomar.
Vi söker dig som är självgående och trygg i din profession, samtidigt som du har en god förmåga att samarbeta med både kollegor och externa aktörer. Du bygger lätt förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och personal, och ditt strukturerade arbetssätt hjälper dig att skapa ordning och tydlighet i vardagen. Med ett professionellt bemötande och en varm närvaro bidrar du till en trygg och tillgänglig elevhälsa. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/92". Omfattning
