Skolsköterska till LBS Kreativa gymnasiet, deltid

LBS - Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i drygt 20 år. Vi är en skola i framkant med nära kontakt med näringslivet. Vårt jobb är att lotsa eleverna genom gymnasietiden och under den resan förbereda dem inför framtidens kreativa branscher. Vår idé är "dagens utbildning för morgondagens jobb".Läs mer om oss på www.lbs.se. Vikarierande skolsköterska till LBS JönköpingLBS - Kreativa gymnasiet är en stabil verksamhet som funnits i drygt 20 år och som kännetecknas av hög kvalité, medarbetar- och elevnöjdhet, stolthet och trygghet. Vi arbetar målmedvetet för att ligga i framkant i att utveckla våra skolor och vår pedagogik.LBS - Kreativa gymnasiet i Jönköping startades 2011 och erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom Teknikprogrammet och Estetiska programmet med följande inriktningar: Systemutveckling, Spelutveckling, Spelgrafik, Grafisk design, Foto-film, Media-beteende och E-sport. Skolan har cirka 250 elever och 25 medarbetare. Vi söker nu en skolsköterska till vår verksamhet.Ditt uppdragDu kommer att vara en del i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, specialpedagog och kurator under tiden då vår nuvarande skolsköterska är föräldraledig. Ditt arbete kommer att bestå av främjande och förebyggande elevhälsoarbete både på individ- och gruppnivå, samt utförande av enklare sjukvårdsinsatser. Du kommer även arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska så som journalhantering och dokumentation, samt att skapa och upprätthålla god kontakt med vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan. Tjänsten är 40% och förlagt till två dagar i veckan fram till och med december 2021.2020-08-24Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du tidigare arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och unga ser vi det som mycket positivt.Rollen ställer höga krav på självständighet, effektivitet och professionalitet. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och är ansvarstagande. Att du är flexibel och har förmågan att snabbt omprioritera vid plötsliga händer ser vi som en självklarhet för att klara av rollen. Har du erfarenhet av det digitala journalsystemet PMO är det meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Vårt erbjudande till digPå LBS - Kreativa gymnasiet kombinerar vi ett välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete med kreativa lärprocesser. Det ställer höga krav på alla som arbetar hos oss, på lärmiljön och på organisationen. Men det ger också väldigt mycket tillbaka till dig som medarbetare genom stora möjligheter att i en stimulerade arbetsmiljö utvecklas i din profession.Vi erbjuder alla våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även ett generöst friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Ansökan och kontaktAnsök så snart som möjligt via vårt rekryteringssystem då urval och intervjuer sker löpande, dock senast 24/9-20. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor Erika Almerheim via telefonnummer 070-3883482. Tjänsten är ett vikariat då vår ordinarie skolsköterska är föräldraledig. Tillträde sker i 26/10-20 eller enligt överenskommelse.Välkommen med din ansökan!Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-24AcadeMedia Support AB