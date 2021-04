skolsköterska till Järfälla barn och elevhälsa - Järfälla kommun, Järfälla barn- och elevhälsa - Sjuksköterskejobb i Järfälla

Prenumerera på nya jobb hos Järfälla kommun, Järfälla barn- och elevhälsa

Järfälla kommun, Järfälla barn- och elevhälsa / Sjuksköterskejobb / Järfälla2021-04-12Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med ca 80 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i.Enheten Järfälla Barn- och elevhälsa tillhör Förskola och Grundskola i Järfälla kommun, där samverkar psykologiska, hälsovårdandemedicinska och sociala kompetenser samverkar för att stödja elevers utveckling. Stor vikt läggs vid det förebyggande arbetet och med arbetsformer som stödjer och stimulerar en god pedagogisk, social och hälsofrämjande miljö.Enheten leds av en enhetschef och närmaste chef är medicinskt ansvarig verksamhetschef. Vi är i nuläget 23 skolsköterskor som bemannar de kommunala skolorna i Järfälla.Du anställs av Järfälla barn- och elevhälsa, har en professionskunnig närmaste chef och kommer att arbeta dagligen på en eller två skolor i kommunen där rektor är arbetsledandeJärfälla barn- och elevhälsa tillser även att de lokala elevhälsoteamen på skolorna har skolkuratorer, skolpsykologer, studie och yrkesvägledare samt skolläkare.2021-04-12Som skolsköterska arbetar du förebyggande och hälsofrämjande utifrån Järfälla kommuns basprogram för elevhälsan. Den medicinska insatsen innefattar hälsobesök, planering av skolläkarmottagningar, öppen mottagning och utförande av vaccinationer. I din roll som skolsköterska arbetar du aktivt tillsammans med skolans elevhälsoteam för att stödja eleverna till att nå målen i skolan. Du samarbetar också med övrig personal, vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan. Detta för att skapa trygg skolmiljö som främjar hälsa och lärande.Du dokumenterar i journalsystemet PMO.Som nyanställd skolsköterska får du ta del av introduktionsprogram. Du kommer att få en mentor, erbjudas handledning mindre grupp, ha regelbundna träffar med kommunens övriga skolsköterskor och centralt anställd elevhälsopersonal.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, distriktssköterska eller skolsköterska.Tidigare erfarenhet av arbete som skolsköterska är meriterande. Du har god ansvarskänsla, är noggrann och flexibel. Du känner dig trygg i att arbeta självständigt men har en god förmåga att samarbeta och samverka. Du har lätt att kommunicera och möta människor och tycker om att arbeta med barn och ungdomar och dess vårdnadshavare.Vi journalför i PMO, du bör kunna arbeta i grundläggande dataprogram och ha erfarenhet av datajournaler.Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.ÖVRIGTJärfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbahososs Vi har en förmånsportal via Benify samt erbjuder friskvårdsbidrag.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Enlig överenskommelse, önskvärt dock att vara på plats vid terminsstart ht- 21.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Järfälla kommun, Järfälla barn- och elevhälsa5686555