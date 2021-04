Skolsköterska till Centrala elevhälsan - Ale kommun, Elevhälsan - Sjuksköterskejobb i Ale

Ale kommun, Elevhälsan / Sjuksköterskejobb / Ale2021-04-07Strax norr om Göteborg längs Göta älv ligger Ale kommun med en befolkning som ökar mest i regionen. Vi växer med 200 bostäder om året. Frågar du våra nya Alebor är goda kommunikationsmöjligheter, skog och vatten i vacker natur några anledningar. Kalla det gärna livskvalitet.I kommunen är vi cirka 2 500 anställda som ger Aleborna inspiration att följa sina drömmar. Då krävs riktigt bra medarbetare. Vill du möta Alebornas förväntningar med oss?Ale har en samlad organisation för elevhälsan i vilken kommunens skolsköterskor, skolpsykologer, kuratorer och socialpedagoger ingår. Tillsammans är vi 25 personer som utgör en tvärprofessionell grupp som i första hand har ett hälsofrämjande och förebyggande uppdrag för kommunens elever. Enheten är en resurs i utvecklingsfrågor och för samordning av de olika uppdragen. Vi söker dig som vill göra skillnad och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.Vid ett par tillfällen varje månad träffas elevhälsans personal på gemensamma möten, både i helgrupp och professionsvis. Dessa tillfällen är uppskattade såväl för möjligheten till gemenskap och reflektion som för att få jobba tillsammans med utvecklings- och kvalitetsarbete. Vi är en ålders- och erfarenhetsmässigt bred grupp som trivs i varandras sällskap!2021-04-07Din huvudsakliga uppgift som skolsköterska är att följa Ale kommuns basprogram för elevhälsans medicinska insats. Arbetsuppgifterna består bland annat av hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer, frågor som rör elevernas arbetsmiljö och livsstilsrelaterad ohälsa. Du har även egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren. Som skolsköterska har du möjlighet att göra skillnad på individ-, grupp- och organisationsnivå.Inom elevhälsans medicinska insats arbetar vi systematiskt med kvalitetsutveckling och förbättringsarbeten och vi lägger stor vikt vid intresse av att driva utvecklingen inom vår verksamhet framåt.Skolsköterskan är en del i kommunens centrala elevhälsa men har sin arbetsplats i skolornas elevhälsoteam och arbetsleds där av rektor. Uppdraget är att utifrån sin omvårdnadskompetens skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Arbetet sker i tvärprofessionell samverkan och samarbete med skolledning, elevhälsopersonal och övrig skolpersonal, men också med andra myndigheter och organisationer utanför skolan.Dokumentationen sker i journalprogrammet PMO.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som skolsköterska, distriktssköterska eller inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Det är en fördel om du har erfarenhet från arbete som skolsköterska. Du har god ansvarskänsla, är noggrann och flexibel. Du känner dig trygg i att arbeta självständigt men har en god förmåga att samarbeta och samverka. Du har lätt att kommunicera och möta människor och tycker om att arbeta med barn och ungdomar och dess vårdnadshavare. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden.ÖVRIGTMånadslön. Individuell lönesättning.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.Dina personuppgifter behandlas i Visma Recruit under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Visma Recruit-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-09 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Ale kommun, Elevhälsan5674951