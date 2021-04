Skolsköterska på Tuggeliteskolan - Karlstads kommun - Sjuksköterskejobb i Karlstad

Karlstads kommun / Sjuksköterskejobb / Karlstad2021-04-13Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om hållbar tillväxt och god livskvalitet. Kom och väx med oss!Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.2021-04-13Tuggeliteskolan f-3 med ca 150 elever ligger på Skåreberget nära skog och vacker natur.Skolan kännetecknas av en hög trivsel både hos elever och personal. För oss är det viktigt med trygghet och studiero. Vi är stolta över att ha en driven och kompetent personal som ligger i framkant i skolutveckling. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och vi är måna om att du har en bra arbetsmiljö.Som skolsköterska på Tuggeliteskolan f-3 ingår du i elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet är skolans stöd i elevhälsoarbetet och då främst i det främjande och förebyggande arbetet. Teamet leds av rektor och i teamet ingår även kurator, skolpsykolog och speciallärare. Elevhälsan bidrar till att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Skolsköterskans uppdrag är att tillföra medicinsk kompetens och ansvara för de insatserna. Alla elever erbjuds hälsosamtal och vaccinationer. Du ska även erbjuda och utföra hälsosamtal enligt gällande riktlinjer, organisera och medverka vid skolläkarmottagning. Du kommer också att ingå i ett nätverk med andra skolsköterskor i kommunen med gemensamma möten, handledning och utbildning. I denna tjänst arbetar du 40% som skolsköterska på Tuggeliteskolan och resterande % med vaccination på kommunens skolor under läsåret 21-22.Vi söker dig som är legitimerad sköterska med specialistutbildning till skolsköterska, barnsjuksköterska eller distriktssköterska. I ditt arbete är det viktigt att du tar ett eget ansvar för dina uppgifter, att du är lyhörd och har lätt för att samarbeta. Erfarenhet av digitala verktyg som PMO är meriterande. Har du arbetat tidigare som skolsköterska eller har erfarenhet att hälsofrämjande arbete med barn och unga så ser vi det som mycket positivt. Du behöver också ha en förmåga att prioritera då dagliga inplanerade arbetsuppgifter hastigt kan förändras. Det är viktigt att du har ett gott professionellt bemötande. Du ska också ha en förmåga att tydligt kunna kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstid80-100%. Tillträde: 210809 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Karlstads kommun5687714