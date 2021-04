Skolsköterska i Vårgårda Kommun - Vårgårda kommun, Utbildning - Sjuksköterskejobb i Vårgårda

Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun.Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen.Vårgårda kommun söker nu två skolsköterskor. En skolsköterska 100% till Gullhögskolan som är en 7-9 skola i centrala Vårgårda och en skolsköterska 100 % som ska arbeta mot tre av kommunens F-6 skolor.2021-04-14Som skolsköterska kommer du arbeta utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv utifrån de styrdokument som finns i hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, vägledning för elevhälsan samt barnkonventionen.Dina arbetsuppgifter är bland annat hälsobesök, hälsosamtal, pubertetssamtal och vaccinationer enligt basprogram i Vårgårda kommun. Du har även egen öppen mottagning och mottagning tillsammans med skolläkaren. Skolsköterska ingår i skolornas samlade elevhälsoteam och bidrar med medicinsk kompetens i elevhälsoarbetet. Skolornas elevhälsoteam arbetar tillsammans med övrig personal på skolan för att skapa en trygg miljö och goda förutsättningar för elevens hälsa, utveckling och lärande. Du samarbetar även med vårdnadshavare samt verksamheter och myndigheter utanför skolan.Medicinskt perspektiv i skolans EHTBasprogram för hälsoövervakning enligt Vårgårda kommuns årshjul, vilket innefattar hälsosamtal, hälsokontroller ochvaccinationer.Förebyggande arbete, t.ex. pubertetssamtal, stress, mat, motion, sömn och skärmtid.Regelbunden läkarmottagningInformation till personal, elever och vårdnadshavareAnsvarig för förbandsmaterialHa externa hälso- och sjukvårdskontakter kring elever där sådana finns, remisserAkuta ingripanden och öppen mottagningIngår i skolans KristeamDu ingår i ett professionsnätverk tillsammans med övriga skolsköterskor i Vårgårda kommun med möten en gång i månaden för kvalitetsutveckling och stöd i arbetet, som leds av verksamhetschef för EMI.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barn- och ungdomssjuksköterska eller skolsköterska med stort intresse av att arbeta med barn och ungdomar. Om du tidigare har arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och ungdomar är det meriterande, men inget krav.För att lyckas i din roll är det viktigt att du är flexibel, kommunikativ och har förmåga att skapa goda förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och pedagoger. Du är trygg, ansvarsfull, och har lätt för att samarbeta. Som skolsköterska hos oss behöver du ha en god förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett bra sätt. Då du kommer att vara aktiv i det hälsofrämjande arbetet är du bra på att kommunicera, motivera och inspirera.Goda datorkunskaper krävs då du kommer att arbeta i olika IT-system. All dokumentation för skolsköterskor och skolläkare samt elevhälsan sker i vårt digitala journalsystem, PMO.Utbildad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barn- och ungdomssjuksköterska eller skolsköterska med stort intresse av att arbeta med barn och ungdomar.ÖVRIGTI Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.Varmt välkommen med din ansökan!