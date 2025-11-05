Skolsköterska
Säters kommun, Elevhälsa / Sjuksköterskejobb / Säter Visa alla sjuksköterskejobb i Säter
2025-11-05
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säters kommun, Elevhälsa i Säter
När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
En av våra nuvarande skolsköterskor går den 30/4-26 i pension och vi söker därför en ny kollega till vårt team. Tanken är att man ansluter till vårt team den 10 augusti 2026.
Som skolsköterska i Säters kommun är du anställd hos den centrala Elevhälsan och arbetar mot en eller flera skolor i kommunen. Du arbetar enligt gällande lagar och styrdokument. Uppdraget som är aktuellt är delat mot vår högstadieskola, Klockarskolan, samt Dahlander kunskapscentrum, IM-programmen, samt vår anpassade grundskola och dess två enheter. Det totala antalet elever på dessa fyra enheter är ca 400 st.
I kommunen finns det tre heltidsanställda skolsköterskor som delar på ca 1300 elever. På varje skola finns det också skolkurator och specialpedagog som arbetar i team tillsammans med skolsköterska och skolans övriga elevhälsoteam och skolpersonal.
Huvuddelen av arbetet görs ute på skolorna, där du ingår i det lokala elevhälsoteamet som drivs av skolans rektor. Arbetet på skolan omfattar bland annat hälsosamtal, hälsoundersökningar, vaccinationer och öppen mottagning med enklare sjukvårdsinsatser för elever. Du förväntas analysera ditt arbete på enhets-, klass- och individnivå och delge detta till elevhälsoteamet och övrig skolpersonal i syfte att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. I uppdraget ingår även ett mer övergripande ansvar att tillsammans med dina skolsköterskekollegor och enhetschef för centrala Elevhälsan att analysera ert arbete för att kunna bidra med tankar kring hälsofrämjande och förebyggande insatser på organisationsnivå.Kvalifikationer
Legitimerad specialistsjuksköterska
Vi söker dig som är legitimerad specialistsjuksköterska med inriktning distriktsköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som skolsköterska.
Det är meriterande om du har kunskap om samt kan styrka att du genomgått fortbildning inom något samtalsverktyg så som ex MI, motiverande samtal.
Det är meriterande om du har en dokumenterad kunskap och god teknisk expertis inom administrativt arbete i ett elevhälsojournalsystem.
Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har även en god initiativförmåga.
Du har förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du är prestigelös och uppmärksammar och belönar andras bidrag.
Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du har lätt för att sätta upp mål, organisera resurser, följa upp och avsluta aktiviteter.
ÖVRIGT
Vårt budskapsmärke inom Barn- och utbildningssektorn i Säters kommun är - Alla ska lyckas Vi hjälps åt! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säters kommun
(org.nr 212000-2247) Arbetsplats
Säters kommun, Elevhälsa Kontakt
Enhetschef Elevhälsa
Jenny Lindqvist jenny.lindqvist@edu.sater.se 0225-55251 Jobbnummer
9590692