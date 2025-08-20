Skolsköterska
Som skolsköterska hos oss är du en av nyckelpersonerna i elevernas vardag. Du arbetar hälsofrämjande och förebyggande, både individuellt och i grupp. Du samarbetar nära kurator, specialpedagog och rektor - och är en viktig del i att skapa en trygg och trivsam skolmiljö.
Arbetsuppgifter
I uppdraget som skolsköterska arbetar du med hälsobesök, hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukvårdsuppgifter. Skolsköterskans arbete sker i ett nära samarbete med rektor och övrig personal. I din roll som skolsköterska tillför du medicinsk kompetens i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på individ-, grupp och organisationsnivå. Arbetet sker i samverkan med elevhälsans övriga professioner och deltar i elevhälsoteam på skolenheten. I uppdraget ingår även föräldrakontakter samt samverkan med externa aktörer så som socialtjänsten, BUP, hälsocentral mfl.Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och har vidareutbildning i öppen hälso- och sjukvård eller med inriktning mot barn och ungdom. Vi ser gärna att du har utbildning i audiometri. Arbetslivserfarenhet inom yrkesområdet är ett krav och erfarenhet av skolsköterskearbetet kan vara meriterande.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för barn och unga samt vill bidra till en skola där varje elev får växa och må bra. Du trivs med att arbeta självständigt men också i team. Du har lätt för att samarbeta med olika yrkeskategorier/funktioner i och utanför skolan. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Mer om tjänsten
85% tillsvidareanställning, semesteranställning. Tillträde enl. överenskommelse dock senast 251101. Din anställning är inom elevhälsan med placering på skola inom Piteå kommun.
För anställning i Elevhälsan krävs uppvisat utdrag ur belastningsregister.
Välkommen med din ansökan senast 250902.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer: www.pitea.se/jobbaiskolan
- Framtidens skolawww.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Ersättning
