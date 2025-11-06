Skolsköterska 20%
Föreningen Stefanskolan / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föreningen Stefanskolan i Stockholm Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
Stefanskolan är en kristen friskola med årskurs F-9. Skolan är belägen i det trevliga området Ängbyplan i Bromma. Ett trivsamt, lugnt och tryggt område med goda parkeringsmöjligheter och nära tunnelbana.
Stefanskolan arbetar aktivt med likabehandlingsplanen och har nolltolerans mot mobbning för att skapa en trevlig atmosfär och personlig omsorg för barnens bästa.
Vi tror att goda kunskaper är vägen till framgång. Med kunskap om olika lärostilar arbetar vi aktivt för att alla barn ska bli bra på att läsa, skriva och räkna. Elevhälsoarbetet är högt prioriterat och vi har ett härligt och engagerat elevhälsoteam som älskar att göra skillnad för våra elever och som dessutom ges förutsättning för det.
Vi söker
Vi söker en legitimerad skolsköterska eller dig som läser till skolsköterska och brinner för elevhälsa. Tjänsten är deltid och omfattningen är ungefär en dag per vecka med viss frihet att förlägga tiden enligt egna önskemål. Möjlighet att få tjänst på 20% genom kombinerat arbete på vår gymnasieskola.
Vi har positiv tillväxt och har stora ambitioner och därför bör du tycka om att vara del i att påverka, förbättra och tillsammans med andra bidra till att göra skolan än mer fantastisk.
Skolans arbetsklimat präglas av gott klimat, engagemang och värme.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och ser gärna att du delar vår värdegrund. Du ska ha ett stort engagemang och tålamod, vara välplanerad och strukturerad. Du bör/ska:
• vara legitimerad/kommer att bli legitimerad
• ha erfarenhet av arbete med barn och ungdom
• vara trygg och tydlig i din roll.
• tycka om och ha förmåga att skapa bra relationer med elever och vuxna
• älska att göra skillnad för våra elever, att ge dem en god grund och alltid värna deras potential och integritet.Ersättning
Månads- eller timlön enligt överenskommelse.
Arbetstid
Deltid 10% -20%. Möjlighet att få tjänst på 20% genom kombinerat arbete på vår gymnasieskola. Vi tillämpar provanställning.Så ansöker du
Vi tar endast emot ansökningar via mail.
Skicka ansökan till: jobbssk@petrusgruppen.se
Märk ansökan: Skolsköterska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
Via mail
E-post: jobbssk@petrusgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ange Skolsköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Stefanskolan
Tegnebyvägen 30 (visa karta
)
168 55 BROMMA Arbetsplats
Stefanskolan Jobbnummer
9592344