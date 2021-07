Skolpsykolog till den centrala Barn- och elevhälsan i Nacka - Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Barn- och elevhälsan - Psykologjobb i Nacka

Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Barn- och elevhälsan / Psykologjobb / Nacka2021-07-07Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Ambitionen uppnås genom att Nacka ska vara bland de 10 procent bästa i kommunala jämförelser och kommunens verksamheter ska vara bland de 25 procent mest kostnadseffektiva kommunerna i landet per område. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.Nackas kommunala skolor når goda resultat tack vare våra fantastiska medarbetare som vågar arbeta på nya sätt. Genom ny och beprövad pedagogik bejakar vi kreativitet för att stimulera barns och ungdomars lärande. Vi har ett aktivt utbyte mellan våra 2 600 medarbetare som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium.Barn och elevhälsan i Nacka söker en skolpsykologVi söker en skolpsykolog till barn och elevhälsan.Har du den personlighet och professionella kapacitet vi söker?Barn och elevhälsan är en enhet inom de kommunala skolorna i Nacka. Enheten består av elevhälsans medicinska insatser, psykologer, kuratorer, logopeder och specialpedagoger.Uppdraget som skolpsykologPsykologerna är placerade ute på skolorna. Som skolpsykolog är du en viktig länk i skolans elevhälsoteam. Sedvanliga psykologuppgifter inom grundskolan samt gymnasiet vilka kan vara konsultation till pedagogisk personal och elevhälsoteam, konsultativt stöd i utformandet av insatser för barn i behov av särskilt stöd; t ex stöd vid upprättande av och utvärdering av åtgärdsprogram. Begåvnings- och utvecklingsbedömningar av elever samt samtalskontakter med elever och föräldrar. Vi är för närvarande 10 psykologer i enheten och Barn- och elevhälsan har ca 65 medarbetare.Vi erbjuder digDe olika personalkategorierna ses regelbundet för kompetensutveckling samt utbyte av erfarenheter.Psykologerna har även handledning i grupp. Vi erbjuder mentorskap för alla våra nyanställda medarbetare.I Nacka kommun tror vi på öppenhet, mångfald och den grundläggande värderingen om förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga. Varje medarbetares insats är viktig och vi förväntar oss att alla som arbetar med oss har viljan och förmågan att vara med i utvecklingen och tillsammans med oss skapar förutsättningar för framtiden.Som anställd i Nacka kommun har du bland annat tillgång till förmåner som friskvårdsbidrag på 1 500 kr per år, köp av SL-kort via nettolöneavdrag, förmånscykel och en mångsidig intern stödfunktion.2021-07-07Du ska vara legitimerad psykolog och ha erfarenhet av arbete som psykolog, erfarenhet av samtal med föräldrar och barn i behov av särskilt stöd samt erfarenhet och kunskaper om personalkonsultation. Bra kommunikativa förmågor och förmåga att översätta psykologisk kunskap till användbara pedagogiska insatser. Förmåga att prioritera och fördela arbetet självständigt i samverkan med rektor. Tidigare erfarenheter av psykologarbete inom skolan är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig informationTjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 % fr o m 20211001 eller enligt överenskommelseVill du veta mer om tjänsten kontaktar duEnhetschef Ylva Bandmann Holmberg 070-431 90 25.Samordnare Karin Johansson, 070-431 86 98.Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 6 augusti 2021. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervjuer kommer att ske löpande.Läs gärna mer om våra verksamheter på www.nacka.se Välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Nacka kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande.Barn- och elevhälsan i Nacka kommun är en central enhet inom Nackas kommunala skolor. Vår roll är att i samarbete med övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasium främja elevernas lärande, utveckling och hälsa. Utgångspunkt är förskolans/skolans ansvar att skapa en god lärandemiljö för alla barn och elever. Barn- och elevhälsan består av skolläkare, skolsköterskor, kuratorer, psykologer, tal- och specialpedagoger, logopeder, språkpedagoger samt en hälso- och motorikpedagog. Våra unika kompetenser kompletterar pedagogernas kunskaper.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 20210809 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-06Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Barn- och elevhälsan5853002