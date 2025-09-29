Skolläkare till Herrljunga
Portabel AB / Läkarjobb / Herrljunga Visa alla läkarjobb i Herrljunga
Skolläkare till Herrljunga
Vi på Portabel Health söker just nu en erfaren skolläkare som vill vara med och göra skillnad för cirka 1 300 elever från förskoleklass till gymnasiet. Som skolläkare blir du den medicinska expertisen i elevhälsans team och ansvarar för att säkerställa en trygg och hälsofrämjande skolmiljö. Ditt arbete fokuserar på förebyggande insatser, hälsofrämjande arbete och tidiga medicinska bedömningar. Du kommer att samarbeta nära skolsköterskor, elevhälsoteam och vårdnadshavare för att stödja elevernas utveckling, välmående och skolgång.
Tidsperiod och avtal
Avtalsstart: 1 januari 2026
Avtalstid: Upp till 4 år (första året kan avslutas med 3 månaders uppsägningstid)
Omfattning
Ca 100 timmar/42 veckor per läsår, inkl. ca 20 timmar administration
Arbetet fördelas under september-juni
Undersökningar sker på kommunens skolor (Altorpsskolan, Kunskapskällan, Horsbyskolan och vid behov Mörlandaskolan)Publiceringsdatum2025-09-29Dina arbetsuppgifter
Medicinsk rådgivning och stöd till skolsköterskor
Bedömning av elevers hälsa och utveckling enligt EMI:s basprogram
Delta i utredningar av elever i behov av särskilt stöd och vid hög skolfrånvaro
Medicinska utlåtanden inför beslut om mottagande i anpassad skola
Uppföljning av hälsobesök och remittering vid behov
Fortbildning för skolsköterskor
Tillgänglig för konsultation via telefon och e-postKravprofil för detta jobb
Legitimerad läkare
Specialistkompetens i skolhälsovård, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri eller allmänmedicin
Minst 3 års erfarenhet inom ovanstående område
Goda kunskaper i svenska, både skriftligt och muntligt
CV, legitimation och intyg om specialistkompetens ska bifogas
Sista anbudsdag:
15 oktober 2025 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: Info@portabelhealth.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Portabel AB
(org.nr 559501-7384), https://portabelhealth.com/welcome
524 30 HERRLJUNGA Jobbnummer
9532115