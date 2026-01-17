Skolkurator till Sofia skola
Stockholms kommun / Kuratorjobb / Stockholm Visa alla kuratorjobb i Stockholm
2026-01-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Välkommen att söka tjänst på en av Stockholms vackraste innerstadsskolor, Sofia skola på östra Södermalm.
Skolan är populär, många vill ha sina barn här och idag har skolan drygt 900 elever i skolåren F-9 och drygt 100 anställda.
Sofia skola är en skola med hög måluppfyllelse. På skolan råder en god stämning och eleverna ges en undervisning av hög kvalitet.
Elevens bästa är ledstjärnan i de beslut vi fattar. Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar att kunna göra de val man önskar senare i livet. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potential och nå så långt som möjligt i en trygg och stimulerande miljö.
På skolan arbetar sedan en tid en kurator på heltid. Med extra statligt bidrag för att höja skolnärvaron och minska den problematiska skolfrånvaron ser vi nu en möjlighet att erbjuda ett ytterligare uppdrag till skolans elevhälsa.Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
Skolkurator ska underlätta elevers lärande och främja deras sociala utveckling.
I din roll som skolkurator kommer du att ha ett huvudansvar att följa upp elever med hög frånvaro, både i att säkerställa att våra rutiner fungerar och sätta in åtgärder för att komma till rätta med den problematiska skolfrånvaron.
I arbetsfördelningen mellan dig och den andra skolkuratorn kommer du att vara ansvarig för årkurs 7-9. Du kommer att ingå i EHT för högstadiet och tillhöra arbetslag årskurs 7.
I uppdraget som skolkurator på Sofia skola finns följande huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete
• Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete
• Dokumentation av arbetet med enskilda elever
• Föräldrasamtal, nätverksmöten
• Handledning och konsultation av skolpersonal
• Arbeta med krishantering och konfliktlösning
• I skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbeta med att utveckla
skolans arbetsmiljö för eleverna
• Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polisKvalifikationer
Socionomutbildning 140 p
Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt.
Även då det nu kommer att finnas två skolkuratorer förväntas skolkuratorn självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.
Med två skolkuratorer på skolan kommer det att vara viktigt med en god förmåga till samverkan för största möjliga effektivitet och trivsel.
Vi lägger också vikt vid god kommunikations- och dokumentationsförmågaÖvrig information
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön, semesteranställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/242". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Sofia skola Kontakt
Magnus Duvnäs 0850840407 Jobbnummer
9690073