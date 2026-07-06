Skolkurator till Önstaskolan
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2026-07-06
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Vill du vara med och skapa en trygg och stödjande skolmiljö där elever kan utvecklas och må bra? Vi söker en engagerad skolkurator till Önstaskolan!Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Du bidrar till att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö där elever kan utvecklas och må bra. Du stöttar elever både i skolarbetet och i deras psykosociala arbetsmiljö i skolan. Du arbetar förebyggande på individ-, grupp- och klassnivå och handleder pedagoger och övrig personal utifrån din kompetens. Du ger även vägledning till vårdnadshavare, håller utbildningsinsatser inom värdegrundsfrågor och analyserar lärmiljöer för att främja utvecklande arbetssätt. Genom att bygga goda relationer samverkar du med olika aktörer och bidrar till att identifiera och driva nya utvecklingsinsatser.
I elevhälsoteamet strävar vi efter att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Du kommer att arbeta med både generella och riktade insatser, samt vissa utredningsuppdrag. Din kompetens kommer även att användas för att bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete. Att samverka med externa aktörer så som BUP, socialtjänst och familjecentrum m.fl. kommer också vara en del i ditt uppdrag. Som kurator kommer du få ta del av gemensamma metoddagar och professionell handledning tillsammans med stadens övriga kuratorer.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad socionom eller annan utbildning som bedöms relevant, exempelvis beteendevetare. Du har god erfarenhet av arbete med barn och unga, gärna inom skola eller annan stödverksamhet. Du har god datorvana och tidigare kunskaper i IKT. Har du erfarenhet av arbete som skolkurator eller erfarenhet av arbete i högstadieskola ser vi det som meriterande för tjänsten.
Med ett tryggt pedagogiskt ledarskap, engagemang och tydlighet skapar du delaktighet, tillit och goda samarbeten med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete, samtidigt som du flexibelt anpassar undervisningen efter elevernas behov och förändrade förutsättningar. Samarbete är en självklar del av ditt arbete, både i planering och i att dela med dig av kunskap och erfarenheter.
Vi erbjuder
Önstaskolan är en grundskola med verksamhet från årskurs 7 till 9 och ligger vid Önsta centrum i norra delen av Västerås. Här går ungefär 450 elever och 60 personal. På Önstaskolan finns det många vuxna runt eleverna. Trygghetsenkäterna som görs varje termin visar att eleverna trivs och eleverna blir sedda av många vuxna under skoldagen. Det gemensamma caféet som finns mitt i skolan är en självklar mötesplats under rasterna. På Önstaskolan finns också anpassad grundskola för årskurs 7-9.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas genomför vi registerkontroll och du behöver visa upp ett godkänt registerutdrag från polisen.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning som sträcker sig till 2027-02-28
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00405". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Vision
Jonathan Söderberg jonathan.soderberg@vasteras.se +4621394438 Jobbnummer
9994456