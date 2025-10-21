Skolkurator till Katrinelundsskolan
2025-10-21
Dina arbetsuppgifter
Katrinelundsskolan söker nu en engagerad och driven kurator. Du bidrar till att våra elever erbjuds det stöd de behöver utifrån ett socialt och psykosocialt perspektiv. Du identifierar och skapar möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö. Arbetet består i att ge elever stöd och hjälp i olika frågor men även i skolans utveckling när det gäller arbetet mot diskriminering och kränkande behandling samt främjande av skolnärvaro.
I ditt arbete som skolkurator du en del det skolsociala teamet tillsammans med våra två andra kuratorer. Som skolkurator är du en viktig del i elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Du kommer att arbeta med elever utifrån deras behov, både enskilt och i grupp samt med förebyggande socialt arbete. Viktiga arbetsuppgifter är rådgivande samtal med vårdnadshavare, konsultativt stöd i psykosociala och sociala frågor till skolans personal samt genomförande av skolsociala utredningar på uppdrag av rektor. Du ska ha god kontakt med andra myndigheter/verksamheter gällande elevers hälsa och sociala situation.Kvalifikationer
Du som söker har socionomexamen och minst två års erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, både individuellt och i grupp. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som skolkurator inom specialistverksamhet. God kännedom om socialtjänstlagen och barnkonventionen krävs. Meriterande är om du har kunskaper om andra förvaltningar såsom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och har erfarenhet att arbeta med problematisk skolfrånvaro. Goda kunskaper i svenska både gällande tal och skrift är ett krav. Det är meriterande om du har kunskaper i metoder för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Du har ett genuint intresse för barn och ungdomar samt lätt för att skapa och upprätthålla förtroende fulla och goda relationer. I din roll som kurator är du initiativtagande, flexibel, självgående och lösningsfokuserad. Du har en stor förmåga att hantera stressiga och föränderliga situationer. Arbetet kan i perioder vara intensivt vilket ställer krav på stresstålighet. Arbetet kräver ofta självständighet och förmåga att fatta egna beslut. Du ska kunna ta egna initiativ för eleverna och verksamhetens bästa. Du bidrar med en positiv syn på elevarbetet. Din flexibilitet och stresstålighet ska vara hög, liksom din förmåga att identifiera både gruppers och individers behov. Din förmåga att samarbete med andra yrkesgrupper och myndigheter är god.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Välkommen till Katrinelundsskolan, Sveriges största resursskola - en unik möjlighet att vara med och skapa tillgänglighet på riktigt! I Malmö Stad satsar vi på att skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö för alla elever, och nu har du chansen att bli en del av den nya resursskolorganisationen som startade i augusti 2025. Det finns fem resursskolor för elever med omfattande behov av specialiserat och varaktigt särskilt stöd - och den största av dem, Katrinelundsskolan, söker nu nya medarbetare. Hos oss får du möjligheten att vara med och bygga upp en organisation tillsammans med erfarna och kompetenta kollegor. Det är en spännande resa där vi tillsammans skapar en tillgänglig lärmiljö som står på en solid grund av kvalitet, kunskap och förtroende. Vi söker engagerade och kompetenta medarbetare som delar vår vision om att skapa en lärmiljö där varje elev har möjlighet att växa och utvecklas. Här ställs höga krav på att arbeta aktivt för att säkerställa en tillgänglig och anpassad undervisning för alla elever. Om du brinner för att göra skillnad och har förmågan att anpassa ditt bemötande efter elevernas individuella behov, då har du det som krävs. Vår värdegrund är tydlig och bygger på förtroende, kvalitet och kunskap - värderingar som vi alla står bakom och som genomsyrar vårt arbete varje dag. Vill du vara med och skapa något stort? Bli en del av vår skola och var med och utveckla Sveriges största resursskola!
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-06Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
