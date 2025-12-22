Skolkurator till Dammfriskolan
2025-12-22
Ref: 20252985 Publiceringsdatum2025-12-22Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en skolkurator till åk F-9 på Dammfriskolan!
I uppdraget som kurator hos oss har du ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv samt aktivt delta och bistå skolledningen i skolutvecklingsarbetet. Med din kompetens bidrar du till att lämpliga insatser för elever i behov av särskilt stöd ur ett socialt och psykosocialt perspektiv beaktas och erbjuds. Vidare arbetar du med att identifiera och skapa möjligheter till förändring och utveckling på elev-, grupp- och organisationsnivå, för elevers hälsa, lärande, utveckling samt arbetsmiljö.
I ditt uppdrag ingår det även att arbeta för en likvärdig lärandemiljö som ger våra elever förutsättningar att nå kunskapsmålen och den personliga utvecklingen på ett optimalt sätt. Du blir en del av Dammfriskolans elevhälsoteam bestående av specialpedagoger, speciallärare, skolspykolog och skolsköterska.
I ditt uppdrag ingår det även, utöver vad som nämnts ovan, bland annat att:
• Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande, utveckling mm.
• Genomföra skolsociala kartläggningar och sociala bedömningar vid behov.
• Erbjuda handledning, konsultation, rådgivning till skolpersonal, utifrån ett socialt perspektiv.
• Samarbeta och samverka med elever, vårdnadshavare, skolpersonal och vid behov externa aktörer kring insatser för elev/elever.
• Samverka med myndigheter och verksamheter i preventivt arbete som rör skolan eller Malmö stadKvalifikationer
Du har socionomexamen och minst två års erfarenhet från socialt arbete med inriktning mot barn och ungdomar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som skolkurator.
Du har god insikt i skolans mål och styrdokument, kunskap om andra förvaltningar och till exempel barn- och ungdomspsykiatri (BUP) samt kunskap om praxis och riktlinjer inom området. Du tar del av aktuell forskning och facklitteratur inom ditt område. Du har god förmåga att strukturera och analysera ditt arbete och bygger goda relationer till elever, vårdnadshavare och skolpersonal.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Dammfriskolan är skolan med hela Malmö i samma klassrum. Skolan ligger med närhet till både staden, Pildammsparken och havet. På Dammfriskolan finns engagerade och kunniga kollegor som tycker det är roligt att utvecklas och arbeta tillsammans. Kollegorna är hjälpsamma och stöttar varandra i sitt arbete. Vi tycker att vårt arbete är stimulerande och omväxlande. Dammfriskolan har spetsutbildning i matematik. Vi har kontinuerlig kompetensutveckling där vi använder varandras eller andras kompetenser. Det här läsåret arbetar vi framförallt med att vidareutveckla språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Skolans ledning vill att all personal och alla elever ges möjlighet till individuell utveckling som bidrar till att stärka både jaget och laget. Vill du tillhöra ett starkt gäng och ha roligt på jobbet, där utveckling är en av hörnstenarna, är Dammfriskolan arbetsplatsen för dig
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Grundskoleförvaltningens elevhälsa är HBTQI-certifierad vilket förstärker det strategiska arbetet med syfte att skapa en god arbetsmiljö och ett HBTQI-kompetent och inkluderande bemötande i våra skolor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
