Skolkurator åk 6-9.
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen / Kuratorjobb / Hudiksvall Visa alla kuratorjobb i Hudiksvall
2025-08-08
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen i Hudiksvall
Tänk dig en skola som är öppna för alla.
En skola som står för nyfikenhet, nytänkande och närhet. Där varje elev får vara sig själv. Där vi tillsammans kan utvecklar idéer, oss själva och odlar drömmar om framtiden.
Vi har Sveriges viktigaste jobb och det tar vi på stort allvar. Vi vill att varje elev ska känna trygghet, få studiero samt utvecklas som person.
Iggesunds skola är en f-9 skola som ligger ca en mil söder om Hudiksvall, "Glada Hudik". På vår skola går det cirka 370 elever. Skolan arbetar i team och vi har tre fokusområden inför hösten: elevers lärande, ordning och reda samt min roll ( i teamet och organisationen).Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad skolkurator som vill bidra till elevernas välmående, skapa en trygg skolmiljö samt ökad måluppfyllelse för våra elever.
I rollen som skolkurator på Iggesunds skola arbetar du med elever i årskurs 6-9, tillsammans med skolkuratorn på åk1-5. I skolans elevhälsoteam ingår: skolkuratorer, specialpedagoger, IKT-pedagog, skolgårdslärare, skolsköterska, närvarokoordinator samt rektor/biträdande rektor.
Arbetet sker i nära samarbete med elevhälsoteamets olika professioner, skolledningen, lärare och övriga professioner på skolan. Elevhälsoteamet arbetar aktivt med främjande och förebyggande insatser. Som skolkurator arbetar du med elevernas välmående och psykosociala hälsa i skolan. Du samarbetar med lärarna, externa aktörer och vårdnadshavare för att främja elevernas utveckling. Arbetet sker främst på gruppnivå men även med individuella samtal.Profil
Du har socionomexamen eller likvärdig utbildning. Erfarenhet av samtalsstöd och arbete med barn/ungdomar. God samarbetsförmåga och lyhördhet för elevers behov, och signaler, i samverkan med lärare och övrig skolpersonal. Du dokumenterar i vårt system Prorenata.
Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringen.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Funderar du på att flytta hit från en annan ort? Då kan det finnas möjlighet för dig att ansöka om 10 000 kr i flyttbidrag. Läs mer: https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Flyttbidrag-for-forskollarare-och-larare.html
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/284". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
(org.nr 212000-2379) Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Lärandeförvaltningen Kontakt
Ann-Christin Blückert +4665019844 Jobbnummer
9451218