Skolkurator
Tierps kommun, Rektorsområde 2 / Kuratorjobb / Tierp Visa alla kuratorjobb i Tierp
2026-07-06
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Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom pendlingsavstånd.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Vill du bidra till att stärka barns och ungas välmående i skolan?
Vi söker nu en skolkurator. I den här rollen är den psykosociala kompetensen avgörande för att kunna möta elevernas behov och bidra till en trygg och stödjande skolmiljö.
Som skolkurator är du en viktig del av skolans elevhälsoteam och arbetar för att främja elevernas psykiska hälsa, välmående och sociala utveckling. Ditt uppdrag är brett och varierande du finns där det behövs som mest, vilket innebär att du arbetar både förebyggande och stödjande i nära samverkan med elever, personal och vårdnadshavare.
Arbetsuppgifterna kan handla om samtalsstöd till elever som behöver hjälp att hantera exempelvis oro, konflikter, stress eller relationsproblem. Krisstöd vid akuta händelser, både individuellt och i grupp. En annan viktig arbetsuppgift är det förebyggande arbete kring trygghet, trivsel och värdegrund.
Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet tillsammans med lärare och i övergripande planeringen av skolans verksamhet - bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling - vara drivande i skolans systematiska kvalitetsarbete - ha stort ansvar i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling - ge handledning och konsultation till skolans övriga personal - bidra med kunskaper om samhällets stödsystem - samverka med andra myndigheter, exempelvis i insatser kopplat till föräldrastöd. - genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen - på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande till anpassad grundskola.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan akademisk bakgrund som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du är trygg, lyhörd och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med både barn och vuxna. Du är flexibel och lösningsfokuserad, och har förmåga att prioritera och agera snabbt utifrån aktuella behov. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och har ett genuint engagemang för barns och ungas välmående.
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 .
Arbetstid: Dagtid.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför följande:
• Ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor
• Möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar
• Förmånscykel samt andra attraktiva förmåner.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330093". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps Kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP Arbetsplats
Tierps kommun, Rektorsområde 2 Kontakt
Biträdande rektor
Sofie Eriksson sofie.eriksson@tierp.se 0293-219503 Jobbnummer
9993039