Bergs kommun / Administratörsjobb / Berg2021-07-06Välkommen till Bergs kommun.Här hittar man både lugnet och äventyret. Att bo och leva i Berg är enkelt, tryggt och naturligt. Här finns storslagen och ren natur på nära håll, stark entreprenörsanda och ett aktivt kultur- och föreningsliv. Den sydsamiska kulturen, rennäringen och det sydsamiska språket är en viktig del av kommunens identitet. Människor är öppna och jordnära och bryr sig om varandra. Idag har kommunen nästan 1300 företag, och rankas högt i Sverige vad gäller såväl företagsamhet som nyföretagande. Fjällvärlden är attraktiv för många, tillsammans med närheten till både Storsjön och Östersund.Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.2021-07-06Som skolkurator är ditt huvuduppdrag, inte minst via förebyggande ochfrämjande arbete, att stödja våra elever till utveckling och nå sinakunskapsmål. Här ingår till exempel att planera och verka för skolansvärdegrundsarbete samt motverka diskriminering, mobbing, droganvändning ochkränkande särbehandling. Arbetet sker i hög grad genom att samverkamed rektorer på kommunens skolor, elevhälsochef samt kollegor inomelevhälsan men även lärare och föräldrar. I vissa frågor kommer du även atthandleda och utbilda personal på skolan. Det lokala elevhälsoarbetet leds avrespektive skolas rektor.I arbetet ingår att genomföra samtal med elever och föräldrar, både påindivid-, grupp-, och organisationsnivå. Genom ditt arbete bidrar du tillatt skapa en lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar att må bra ochutvecklas. Tjänsten tillhör det Centrala teamet där arbetslaget består avskolpsykolog, skolsköterskor, skolkuratorer, studie-och yrkesvägledare,IT-pedagog, IT-stöd samt chef för Centrala teamet. Du arbetar både på uppdragav närmaste chef, men även av rektorer. I arbetet ingår också att följaaktuell forskning och bygga ditt kvalitetsarbete utifrån analys av tidigareresultat.Tjänsten utgår från Svenstavik och har ungefär hälften av kommunens skolor somarbetsfält.Vi söker dig som är utbildad socionom, eller som har annan examen på universitetsnivå som vi bedömer vara likvärdig. Tidigare erfarenhet från arbete som skolkurator är meriterande, så väl som annat arbete inom skola. Utbildning inom samtalsteknik och erfarenhet att möta grupper och individer i svåra frågor och ämnen ser vi också som meriterande. Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt goda kunskaper i att hantera IT-system. Vidare behöver du ha god kunskap om skolans styrdokument. Körkort för personbil (B-körkort) är ett krav.Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun och vi ser det därför som meriterande om du har kunskap i sydsamiskt språk och kultur.Som person är du van att arbeta i team och samtidigt vara självgående, initiativtagande, flexibel och lösningsinriktad. Du har god samarbetsförmåga men kan också planera och prioritera ditt arbete självständigt. Vi ser även att du har ett inkluderande förhållningssätt och kan skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och skolans personal. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet utifrån dessa egenskaper.Vi erbjuderAtt arbeta i Bergs kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet. Vi har även en förmånsportal med en rad olika erbjudanden.Tjänsten är tillsvidare och tillsättning sker inför HT-2021 (enligt överenskommelse). Urval och kallelse till intervju kommer att ske löpande under annonseringstiden.Varmt välkommen med din ansökan till oss på elevhälsan på Berg kommun!KontaktinformationCharlotte Helgesson, T.f chef Centrala teamet/elevhälsan, (+46) 0687-162 35, charlotte.helgesson@berg.se Fackliga kontaktpersoner, Kommunväxeln, (+46) 0687-161 00ArbetsplatsSkolvägen 1840 40 SvenstavikVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidare.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08