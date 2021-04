Skolkurator - Borås kommun - Administratörsjobb i Borås

Borås kommun / Administratörsjobb / Borås2021-04-07Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.Du är anställd vid Elevhälsan på Grundskoleförvaltningen med placering på någon eller några av våra skolor. Som skolkurator ingår du i elevhälsoteam på respektive skolenhet tillsammans med skolpsykolog, skolsköterska och specialpedagog, under ledning av rektor. Du har tillgång till regelbunden extern handledning, organiserat yrkesnätverk samt möjlighet till stöd i arbetet via kollegor. Vi söker dig som vill nyttja dina kunskaper som socionom ur ett individ- grupp- och organisationsperspektiv i en stad där vi arbetar under devisen "Lust att lära - möjlighet att lyckas".Tjänsten är ett vikariat under ordinarie personals föräldraledighet, dock längst till och med 220630. Tjänsten är placerad på Asklandaskolan F-6 och Sparsörskolan F-6.Du kommer att vara en del av skolans elevhälsoteam, som består av rektor, skolkurator, skolpsykolog, specialpedagog, och skolsköterska samt ha ett nära samarbete med pedagogerna i arbetslagen. Som skolkurator är du delaktig i att driva och utveckla det främjande och förebyggande arbetet för elevernas hälsa och utveckling. Du arbetar konsultativt gentemot pedagoger och andra professioner inom skolan, handleder personal, har stödjande samtal med elever samt genomför skolsociala kartläggningar och bedömningar. Som skolkurator har du alltid det pedagogiska uppdraget i fokus och i ditt arbete ingår även att förmedla kunskap till vårdnadshavare och personal inom skolan. Du har din arbetsplats på respektive skolenhet.Som skolkurator hos oss har du tillgång till regelbunden extern handledning, organiserat yrkesnätverk samt möjlighet till stöd i arbetet via kollegor.Du som söker tjänsten ska vara utbildad socionom eller ha annan likvärdig utbildning samt ha erfarenhet av arbete med barn och unga. Du följer aktuell forskning och bygger ditt utvecklingsarbete på en analys av tidigare resultat. Du har lätt för att samarbeta men kan också planera och prioritera ditt arbete självständigt. Du har ett inkluderande förhållningssätt och skapar goda relationer med elever och vårdnadshavare. Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Körkort är önskvärt.Borås Stad erbjuder många förmåner och har en aktiv personalklubb. Läs mer om Borås Stad som arbetsgivareVaraktighet, arbetstidVikariat Vikariat 2021-08-09 till 2022-06-302021-04-07Enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-04-28Borås kommun5675874