Skolbusschaufförer Åmål
2025-10-06
, Åmål
, Grums
, Bengtsfors
, Hammarö
, Karlskrona
BUSSFÖRARE ÅMÅL/SÄFFLE
Vi söker nu en kollega till vår depå i Åmål. Du kommer att arbeta deltid och köra skolungdomar till och från sin skola.
Publiceringsdatum2025-10-06Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som brinner för service och mötet med kunden. Du är som person utåtriktad, flexibel och ansvarstagande. Du har ett körsätt som är lugnt och säkert och som inger trygghet till våra resenärer, och gärna med bra lokalkännedom.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Du har D-körkort och giltig YKB.Om tjänsten
Vi erbjuder en deltidstjänst med stationering Åmål.
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolbusschaufför - Åmål". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Go-Ahead AB
(org.nr 556360-2522), https://www.go-ahead.se/jobbannonser
661 92 SÄFFLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Flexbuss Sverige AB Jobbnummer
9541057