Skolbibliotekarie, Falkenbergs kommun
2026-02-16
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg.
Utbildning Falkenberg vilar på övertygelsen att alla barn och elever kan och vill lära och gör rätt om de kan. Det är i stället undervisningens kvalitet som avgör om barn och elever når målen med undervisningen och utvecklar en positiv lärandeidentitet.
Genom att ha tydliga förväntningar på olika professioner, möta våra barn och elever utifrån ett relationellt förhållningssätt samt ge dem möjlighet att delta i en undervisning som är tillgänglig, formativ och kollaborativ tror vi att undervisningskvaliteten i våra förskolor och skolor kan förbättras. För bra kvalitet kan alltid bli bättre.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
I Falkenbergs kommun satsar vi på skolbiblioteken som en pedagogisk resurs, och från den 1 juli 2025 förstärks skolbibliotekets roll genom den nya skolbibliotekslagen. Vi söker nu en skolbibliotekarie som, i nära samarbete med övriga skolbibliotekarier, skolans biblioteksansvariga och personal, vill utveckla biblioteket till en plats där läslust, informationskompetens och kreativt lärande står i centrum.
Som skolbibliotekarie hos oss har du en nyckelroll i att stärka elevernas läsande, informationskompetens och digitala färdigheter. En viktig utgångspunkt för tjänsten är att utforma och implementera Falkenbergs kommuns skolbiblioteksplan, vilket innebär att du får en central roll i att forma framtidens skolbibliotek.
Eftersom detta är en ny satsning kommer uppdraget att växa fram successivt. Tjänstens innehåll och arbetssätt kommer att utvecklas utifrån praktiska erfarenheter samt de nya skolbibliotekariernas kompetens och idéer. Du kommer att ha möjlighet att påverka och vara en del av ett dynamiskt förändringsarbete!
Uppdraget riktar sig mot Tröinge- och Ullaredsområdet.Dina arbetsuppgifter
* Driva och utveckla skolbiblioteket som en central del av undervisningen
* Inspirera till läsning genom bokprat, temaläsning och andra läsfrämjande aktiviteter.
* Stödja elever och lärare i informationssökning, källkritik och digital kompetens.
* Arbeta tätt tillsammans med skolans personal för att integrera biblioteket i undervisningen.
* Skapa en inkluderande och tillgänglig lärmiljö där alla elever ges likvärdiga möjligheter att lyckas.
* Implementera och utveckla kommunens skolbiblioteksplan i samarbete med huvudmannenKvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
* Brinner för att inspirera barn och unga till läsning och lärande.
* Är pedagogisk och meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i skolmiljö.
* Har god digital kompetens och kan arbeta med både analoga och digitala lärresurser.
* Är flexibel och trivs med att arbeta i en föränderlig miljö där uppdraget utvecklas över tid.
* Är en samarbetsinriktad lagspelare som trivs med att arbeta nära elever, lärare och skolledning.
Vill du vara med och skapa framtidens skolbibliotek tillsammans med oss? Hos oss blir du en del av en kommun som satsar på skolbiblioteken och ser dem som en självklar del av skolans pedagogiska verksamhet. Vi arbetar utifrån Utbildning Falkenberg, där vi sätter undervisningens kvalitet och elevernas lärande i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Vänta inte med din ansökan då rekrytering sker löpande.
ÖVRIGT
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
