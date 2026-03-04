Skolbibliotekarie
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Vi söker dig som vill vara med och fortsätta bygga upp samt ansvara för skolbiblioteksverksamheten i kommunens två grundskolor med sammanlagt cirka 600 elever.
Vårt mål är att skolbiblioteken ska utgöra en integrerad del av skolans arbete för att öka elevernas måluppfyllelse genom att verksamheten har en tydlig pedagogisk funktion vars främsta uppgift är att bidra till att stärka elevers språkliga förmåga och digitala kompetens, samt skapa ett skolbibliotek för alla.
Om rollen
Skolbiblioteket ska vara en välkomnande och inkluderande lärmiljö där eleverna kan hitta inspiration men också få hjälp och stöd. Som skolbibliotekarie arbetar du i nära samverkan med rektorer, lärare och annan pedagogisk personal för att stärka elevernas läs- och kommunikationsförmåga samt i övrigt bidra till elevernas lärande och läsintresse. Utifrån din roll är du med och bygger elevernas digitala kompetens med fokus på informationsfärdigheter såsom sökkompetens, källkritik och källtillit.
De administrativa uppgifterna består bland annat av att hantera utlån och återlämning av böcker och rutiner runt detta men även att planera inköp utifrån skolans behov och prioriteringar.
Vi söker dig som har en akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan likvärdig akademisk utbildning inom området.
Du har goda kunskaper i det svenska språket. Du är initiativtagande och har förmågan att planera och organisera ditt arbete. Du tycker det är viktigt att skapa och bibehålla goda relationer, både inom skolan, med elever och kollegor, samt externt i olika nätverk. Vi ser gärna att du har erfarenhet av läsfrämjande arbete och av undervisning i informationshantering. Meriterande är även om du har kunskaper i biblioteksdatasystemet Book It. Vi ser även att du gärna har tidigare undervisningserfarenhet inom skolan.
Bifoga ditt examensbevis till din ansökan. Om du är nyexaminerad eller snart är klar med din examen ber vi dig att bifoga studieintyg med uppgift om inriktning av din utbildning, avslutade kurser och högskolepoäng. Då resor ingår i tjänsten krävs B-körkort.
Före anställning ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister lämnas. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
