Skoladministratör till Nydalaskolan
2025-09-17
Ref: 20252178 Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som skoladministratör är du en nyckelperson för hela skolans verksamhet och en viktig kugge i det gemensamma arbetet för varje elevs bästa skola och för allas vår trivsel. Hos oss utgör du ett nära stöd till skolledning och personal inom områden som elev-, personal-, ekonomi- och myndighetsadministration. Som skoladministratör är du ansiktet utåt i skolans reception och du har daglig kontakt med personal, elever, vårdnadshavare och andra besökare. Du kommer i ditt uppdrag hantera uppgifter med stor variation. Du ansvarar för den interna servicen på skolan vilket till exempel inkluderar elev-, ekonomi- och HR-administration, betygsregistrering, diarieföring och andra allmänt förekommande kontors-, trivsel- och receptionsgöromål. Administration i våra IT-system ingår i uppdraget.
Välkommen att bli en del i detta uppdrag på Nydalaskolan!Kvalifikationer
Du som söker har minst gymnasieutbildning eller motsvarande. Det är meriterande om du har utbildning inom det administrativa området. För tjänsten krävs erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna på skola eller i kommunal verksamhet. Du har god IT-vana och har lätt för att tillägna dig olika system. Du har god svenska i tal och skrift och du har en god förmåga att samordna ärenden och skapa goda rutiner för det administrativa arbetet. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i något eller några av våra vanligt förekommande IT-system som Medvind (personal), Extens (betyg och elevregistrering), Platina (diarieföring) och Skola24 (schema).
För att trivas i rollen som skoladministratör på Nydalaskolan är du som söker van vid att arbeta med service, du har ett digitalt arbetssätt och du känner dig bekväm i skolans miljö. Du hanterar varierande arbetsuppgifter med integritet och du har god förmåga att prioritera bland, och lösa, ärenden på ett självständigt och strukturerat sätt.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Nydalaskolan är en F-6 skola med 310 elever och ca 60 medarbetare där vi arbetar hårt för att göra skillnad för våra elever och för att eleverna ska få en stark anknytning till vår skola. Vår vision är att varje elev känner stark tro på sin person, sin förmåga och på sin framtid. Skolledningen leder genom exempel och sprider en stor arbetsglädje och engagemang som vi återser i våra arbetslag och avdelningar. Vi arbetar framgångsrikt tillsammans och gemensamt med att utveckla vårt ledarskap, våra relationer och vår kunskap.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid/vikariat till och med 2026-12-18
Omfattning: 50-100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: December 2025 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg.
