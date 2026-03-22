Skoladministratör till Linnéskolan
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-03-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260547 Publiceringsdatum2026-03-22Dina arbetsuppgifter
Hos oss utgör du ett nära chefsstöd till skolledarna inom områden som elev-, personal-, ekonomi-, informations-, och myndighetsadministration. Du kommer i ditt uppdrag ha en central och viktig roll i vår expedition där du fungerar som vårt ansikte utåt och kommer dagligen få ta emot besök, hjälpa och vägleda elever, pedagoger, föräldrar, myndighetspersoner med mera.
I uppdraget ingår det även att hantera elevadministration, såsom t.ex. registrera elever, placeringar, betyg och andra elevresultat. Du ansvarar för vår posthantering, diarieföring, registrering, arkivering mm. Du kommer också arbeta med att hantera fakturor, göra konteringar, inköp och beställningar via vårt ekonomisystem Ekot. Du kommer även att ansvara för beställning och samordning av skolskjuts.
Arbetsuppgifter kopplade till korttidsbemanning, bl.a. bokning av vikarier och administration kring detsamma i befintligt IT-system, ingår också i uppdraget. Arbetet med korttidsbemanningen kräver att du kan börja arbeta redan 6:30/7:00 på dagarna.
Som skoladministratör blir du närmaste kollega med fler medarbetare på kansliet men du har ett nära samarbete med all personal på skolan.Kvalifikationer
Du som söker har minst gymnasieutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har utbildning inom det administrativa området, gärna kopplat till ekonomi eller IKT.
För tjänsten krävs erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna på skola samt i kommunal verksamhet. Det är av vikt att du är strukturerad och systematisk i ditt tillvägagångssätt. Det innebär att du är observant och lyhörd för vad som behöver göras och kan prioritera på ett effektivt sätt. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i något eller några av våra vanligt förekommande IT-system som H-rutan, Medvind, Ekot (ekonomi), Edlevo (betyg och elevregistrering), Platina (diarieföring), Vikariebanken (vikariesystem), Unikum, Optiplan och Skola24 Schema (schemaläggning). Du har god IT-vana och har lätt för att tillägna dig olika system. Du har god svenska i tal och skrift.
Du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har ett professionellt förhållningssätt och bemötande.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Linnéskolan är en 4 - 9-skola med cirka 500 elever som ligger centralt i härliga Limhamn. Vi eftersträvar att vara en skola där eleverna trivs genom ett tryggt, glädjerikt och inflytelserikt lärande. Vårt motto "Alla ska lyckas" genomsyrar allt arbete vi gör på skolan. Linnéskolans värnar starkt om att bibehålla skolans mycket goda arbetsklimat och goda relationer. Linnéskolan är en arbetsplats där medarbetarna trivs och stannar kvar. Lärarbehörigheten är så gott som 100% och genom kollegialt lärande samverkar arbetslagen för högre måluppfyllelse. Varje elev är unik och vi strävar efter att anpassa all undervisning efter elevens och gruppens behov för att de ska utvecklas så långt som möjligt.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstid/vikariat till och med 2027-10-01
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Augusti 2026 Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Vision
Marie Löfgren marie.lofgren@malmo.se 073-3816755 Jobbnummer
9811806