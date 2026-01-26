Skoladministratör på Gula skolan, Bredaredskolan och Borgstenaskolan
2026-01-26
Vår skoladministratör ska nu gå i pension och vi söker därför dig som vill ersätta henne.
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
I den här tjänsten är du anställd på Gula skolan men arbetar 10 % på Bredaredskolan och 10 % på Borgstenaskolan, motsvarande en halv dag på vardera skola. Resterande tid arbetar du på Gula skolan. Fördelningen av tiden är flexibel och sker i samråd med rektorerna.
Gula skolan ligger i centrala Fristad med närhet till skog, sjö, kultur, bibliotek och musikskola. Skolan är en gammal genuin byggnad med fina ändamålsenliga lokaler och en stor skolgård som bjuder in till lek. På Gula skolan går cirka 260 elever i förskoleklass till åk 6. Skolan har cirka 35 lärare, elevassistenter och lärare i fritidshem.
Borgstenaskolan är Borås Stads nordligaste skola och en av de minsta. Skolan ligger i vacker lantlig miljö med en stor skog alldeles intill där barnen kan leka på rasterna och som även används till uteklassrum. På Borgstenaskolan går cirka 60 elever i förskoleklass till åk 6.
Bredaredskolan är en trevlig och lugn skola med cirka 125 elever. Den höga måluppfyllelsen såväl som den omfattande trivseln gör skolan populär. Skolan präglas av en samarbetskultur på alla nivåer mellan elever, personal och vårdnadshavare och är organiserad i arbetslag för F-6 samt fritidshemmet. Den fantastiska skolgården ligger naturskönt med skogen som närmaste granne.
En central del av rollen som skoladministratör är att du tycker om att vara behjälplig och att du är serviceinriktad. Du kommer hjälpa elever, lärare och vårdnadshavare med diverse uppgifter, detta innebär många möten med människor under en dag. I dina arbetsuppgifter som skoladministratör kommer du även arbeta nära rektor och biträdande rektor med uppgifter som dyker upp, både planerade och de av mer akut karaktär.
Hantering av administrativa digitala system inom ekonomi, personal och elever är en betydande del av tjänsten. Du kommer vara stöd till skolledning vid tjänsteplanering, schemaläggning och budgetarbete. Löpande uppdatering av arbetstidsschema, lönehantering, arbetstidshantering. Utöver det kommer du administrera betyg, uppdatera elevschema utifrån anpassningar, skapa individuella scheman och rapportera statistik till myndigheter. Du kommer hantera bokningar, beställningar och vikarieanskaffning samt besvara inkommande telefonsamtal. Även posthantering, arkivering och uppgifter i ekonomisystem. Eftersom vikarieanskaffning ingår i tjänsten börjar arbetstiden kl. 07.00, då frånvarande personal kan behöva ersättas.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom PA/HR-området, offentlig förvaltning alternativt annan högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig kombinerat med relevant erfarenhet.
Du har erfarenhet av administrativt arbete eller annan verksamhet där du arbetat med liknande arbetsuppgifter. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, har god datorvana och visar goda administrativa egenskaper. I rollen är det viktigt att du kan arbeta självständigt, ta egna initiativ samt beslut, är flexibel och kan prioritera bland arbetsuppgifter. Då du är en "spindel i nätet" är det viktigt att du är bra på att skapa goda relationer, har god samarbetsförmåga och skapar trygghet i de sammanhang du verkar. Vi söker dig som är serviceinriktad, har gott bemötande, är organisatorisk och har en god kommunikativ förmåga. Det är meriterande om du har erfarenhet av digitala system inom skola såsom IST admin, Heroma, Agresso, Skola 24, Timecare Pool, Unikum.
Då arbetet vissa dagar innebär förflyttning mellan skolorna under arbetstid, krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:009". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Anette Lundgren 033-358887 Jobbnummer
9703229