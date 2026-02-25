Skoladministratör förskolan Gotland
2026-02-25
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Förskolan Gotland
Vi är en nybildad enhet inom förskolan Gotland som arbetar med administrativa arbetsuppgifter.
Enheten består idag av sju stycken medarbetare och tillsammans arbetar vi för att alla rektorer ska få likvärdigt administrativt stöd. Vi är ett glatt gäng som alltid arbetar för en trygg, rolig och lärande arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Tjänsten är bred där du som administratör fungerar som stöd till rektorer samt enhetschef. Dina huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar att hantera det dagliga administrativa arbetet, vilket inkluderar korrespondens samt kontakt via telefon och e-post med medarbetare. Rollen innebär även att organisera och hålla ordning på filer och dokument, samt att stödja rektor i löneadministrationen genom de digitala systemen.
Det ingår att upprätthålla personaldokumentation och ansvara för kontering av fakturor. Vidare ingår att bistå rektor och intendent med budgetarbete och uppföljning av prognoser.
I rollen ingår även barnplaceringsarbete, skuldhantering med mera, Du blir därmed förskolan Gotlands ansikte utåt till vårdnadshavare i den inledande kommunikationen. Det innebär ett stöd utåt för vårdnadshavare i frågor som berör barnomsorg såsom schema, inkomstuppgifter, ansökan och uppsägning av förskoleplats.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot administration. Vidareutbildning som av arbetsgivaren kan bedömas som relevant för tjänsten är meriterande. Det är även meriterande om du har kunskaper kring relevanta lagar och regler och tidigare erfarenhet inom annan administratörsroll.
Du bör trivas med att arbeta i en dynamisk miljö där du får ta egna initiativ och lösa problem. Du har en stark samarbetsförmåga och tycker om att stötta dina kollegor. Du är en god kommunikatör både i tal och skrift. Dessutom har du grundläggande kunskaper i Word samt Excell och är bekväm med att använda digitala verktyg och system. Det är meriterande om du tidigare arbetat i Edlevo, Hypergene och inkassobolagssytem.
Som skoladminstratör behöver du vara serviceinriktad och självgående. Arbetet innebär tidvis mycket arbetsintensiva perioder vilket ställer krav på att du är strukturerad och flexibel. Du ska ha god förmåga att fatta egna beslut inom ramarna för givna direktiv.
Om du känner igen dig i denna beskrivning och vill vara en del av vårt team ser vi fram emot din ansökan!
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
