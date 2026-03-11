Skoladministratör
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor - eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad - bron till framtiden.
Lidingö stad har 11 kommunala grundskolor där vi fokuserar på kunskap och lustfyllt lärande, vilket syns i våra goda studieresultat. Vi erbjuder en skola som är en del av det digitala samhället och lägger stor vikt vid att förbereda eleverna inför framtiden. Hos oss utvecklas skolledare och lärare tillsammans - vi ser, stöttar och lyfter varandra, så att både talang och arbetsglädje växer.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som skoladministratör fungerar du som spindeln i nätet på Rudboda skola. Du hanterar dagliga administrativa uppgifter som frånvarorapportering, lönehantering, fakturahantering, beställningar och vikarieanskaffning. Du har också den viktiga rollen som ansvarig för expeditionen och det första mötet med skolan. Du kommer ha kontakt med våra externa aktörer såsom städentreprenörer eller andra leverantörer och bygger även gott samarbete med lokalbokningen eller fastighetsförvaltare i Lidingö Stad. Vidare kommer du att samarbeta nära skolledningen och personalen på skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har goderfarenhet av elevadministration, lönehantering och fakturahantering. Rollen ställer krav på god systemvana, exempelvis i Heroma, IST, ERP Webb och Royal Schedule eller liknande system. Som person är du strukturerad, initiativtagande och flexibel, med en naturlig förmåga att skapa goda relationer och samarbeta med andra.
Du är serviceinriktad och drivs av att göra skillnad för både elever och medarbetare. Vidare är du noggrann, socialt trygg och har förmåga att ge professionell service till personal, elever och vårdnadshavare. Du uppmärksammar behov när de uppstår, tar ansvar och värnar om både människor och verksamhetens lokaler.
ÖVRIGT
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten omfattar 75-100% beroende på kompetenser och önskemål.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
