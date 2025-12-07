Skoladministratör
Malung-Sälens Kommun / Administratörsjobb / Malung-Sälen Visa alla administratörsjobb i Malung-Sälen
2025-12-07
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malung-Sälens Kommun i Malung-Sälen
, Gotland
eller i hela Sverige
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2025-12-07Arbetsuppgifter
Nu söker vi en ny stjärna till vårt team på vuxenutbildningen i Malung-Sälens kommun.
Vi är en liten skola med ungefär 400 elever som studerar hos oss eller hos någon av våra underleverantörer och totalt är vi 12 personer som jobbar på skolan i Malung. Vi erbjuder grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningars, SFI (svenska för invandrare). Vårt mål är att skapa de bästa möjliga förutsättningar för våra elever inför deras nästa steg i livet.
Tillsammans med rektor kommer du att ha en central roll på skolan och fungera som spindeln i nätet i många frågor. Du kommer att ha en varierad roll där du ansvarar för uppgifter inom våra administrativa system, såsom elevregistrering, fakturahantering, kontakter med våra externa utbildningsanordnare samt övrig administration som krävs för att vardagen på skolan ska fungera smidigt. Arbetet omfattar även rapportering till exempelvis CSN och SCB samt att skapa inlägg på sociala medier som en del i vårt kommunikationsarbete.
Du kommer också att ingå i ett nätverk med andra skoladministratörer i Dalarna, vilket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har minst gymnasieexamen eller motsvarande. Vi ser gärna att du har ett intresse för både skola och administrativa arbetsuppgifter. Det är ett krav att du har god datorvana, lätt för att sätta dig in i nya system samt att du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Tidigare erfarenhet av administrativt arbete är meriterande.
För att trivas i rollen som skoladministratör behöver du vara van vid att möta människor i olika situationer. Du är social, serviceinriktad och har ett professionellt bemötande. Vi söker dig som är självgående, tar initiativ och är flexibel när det behövs. Du arbetar strukturerat, har lätt för att sätta dig in i nya uppgifter och är tydlig i din kommunikation. God samarbetsförmåga är viktigt då du kommer ha många kontaktytor i din roll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Vi tillämpar löpande rekrytering, vilket innebär att urval och intervjuer kan komma att ske innan sista ansökningsdag - så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?v=YsLgl0omum4 Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Rektor
Per-Erik Hansson pererik.hansson@malung-salen.se Jobbnummer
9632142