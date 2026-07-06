Skoladministratör - Turebergsskolan
Sollentuna Kommun / Administratörsjobb / Sollentuna Visa alla administratörsjobb i Sollentuna
2026-07-06
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Vår vision är att bli Sveriges bästa skolkommun. Sollentunas kommunala skolor når goda elevresultat och har höga trygghetssiffror tack vare fantastiska medarbetare. Genom att använda sig av forskning och beprövad pedagogik siktar vi mot ännu högre kvalitet för att stimulera barns och ungdomars kreativitet och lärande. I våra skolor ska eleverna uppnå utmärkta studieresultat och utveckla de kompetenser och förmågor som krävs för framtida studier och yrkesliv.
Turebergsskolan är en skola som ligger på gångavstånd från Sollentuna centrum. På skolan går cirka 230 elever i årskurserna F-9. Vi har också en RN-enhet med ca 25 rörelsenedsatta elever samt kommungemensamma undervisningsgrupper för ca 40 elever inom autismspektrat. Skolan har ett väl fungerande värdegrundsarbete och arbetar aktivt för att skapa en tillgänglig skola för varje elev, och våra medarbetare kännetecknas av stort engagemang och hög kompetens. Vi arbetar varje dag förebyggande och kompensatoriskt för att stödja elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling. Vi är den lilla skolan med de stora möjligheterna!Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är ett vikariat på 1–1,5 år. Som skoladministratör på Turebergsskolan har du en central roll i skolans dagliga verksamhet. Du är en viktig kontakt för elever, vårdnadshavare och personal, och arbetar med löpande administration, service och kommunikation. Skolan har många interkommunala elever vilket kräver extra många kontakter och administration.
I rollen ingår bland annat elev- och personaladministration, ekonomiadministration, dokumentation samt att stödja skolledningen med underlag och uppföljning. Du samordnar administrativa processer under läsåret och bidrar i planering och genomförande av skolrelaterade aktiviteter.
Arbetet präglas av många kontaktytor och kräver god struktur, servicekänsla och förmåga att hantera flera uppgifter parallellt. Du blir en nyckelperson i skolans administrativa arbete.Kvalifikationer
Du har hög integritet och inger förtroende i din yrkesroll. Du är självständig och självgående, med förmåga att ta ansvar och driva ditt arbete framåt. Samtidigt samarbetar du väl med andra och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du är strukturerad och har lätt för att planera, prioritera och organisera ditt arbete effektivt.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av arbete som skoladministratör
Erfarenhet av IST Administration
Erfarenhet av Indra
Erfarenhet av att arbeta med ekonomifrågor (bokföring, fakturering m.m.)
Meriterande
Erfarenhet av ekonomisystemen Mercur och Proceedo
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning kontrolleras utdrag ur polisens belastningsregister.
Intervjuer kommer att hållas på plats på Turebergsskolan under eftermiddagen onsdagen den 5 augusti.
Vi erbjuder
Välkommen till Sollentuna – en kommun mitt i möjligheterna! Tillsammans gör vi Sollentuna bättre varje dag för våra invånare, företagare och organisationer. Vi har tydliga och ambitiösa mål för att skapa trygghet, välfärd och hållbar tillväxt.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och roligt jobb i en stabil miljö där ambitionsnivån är hög. Hos oss får du fantastiska kollegor som vill göra skillnad för andra. Nu söker vi dig som är nytänkande, ansvarstagande och välkomnande. Följ med oss på resan mot att skapa Sveriges mest attraktiva kommun! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommun
(org.nr 212000-0134), https://sollentuna.varbi.com
Turebergs Torg 1 (visa karta
)
191 86 SOLLENTUNA Arbetsplats
Sollentuna kommun Kontakt
rekryterare
Akim Kraft akim.kraft@sollentuna.se Jobbnummer
9992901