Skogsvårdsledare
2026-02-06
Vill du arbeta nära skogen, ta ansvar för skogsvårdsfrågor i praktiken och samtidigt vara med och utveckla arbetssätt och struktur för framtiden?
Nu söker Stenvalls Trä AB en Skogsvårdsledare till råvaruorganisationen.
Om Stenvalls Trä AB
Stenvalls Trä AB är ett genuint familjeföretag som startade som ett snickeri i Sikfors 1947. I dag driver vi en modern industrikoncern som verkar från skogen till färdig träprodukt, med verksamhet i Sikfors, Luleå/Bergnäset, Örarna, Seskarö och Piteå/Lövholmen. Vi producerar klimatsmarta trävaror för både den svenska marknaden och export - där ca 70 % av volymen går internationellt. Stenvalls Trä AB sysselsätter 275 medarbetare och omsätter cirka 1,7 Mdkr.
Koncernen omfattar även bolag som Kallax Flyg, Stenvalls Skogar, XL-Bygg Stenvalls, Genesis IT och flera fastighetsbolag.
Vår kultur präglas av entreprenörsanda, långsiktighet och ansvar. Vi tror på prestigelöshet, handlingskraft och en nära dialog mellan avdelningar. De senaste åren har vi investerat över en miljard kronor i att modernisera och utveckla våra verksamheter - och vår resa fortsätter.
Våra kärnvärden är modiga, handlingskraftiga och äkta. Dessa genomsyrar Stenvalls verksamhet, både i det operativa såväl som i det strategiska arbetet.
Om rollen
I rollen som Skogsvårdsledare driver och utvecklar du områdets skogsvårdsfrågor. Du ansvarar för planering, samordning och uppföljning av skogsvårdsinsatser och arbetar nära både entreprenörer och interna funktioner.
Rollen kombinerar fältarbete, struktur och utveckling och passar dig som vill ha ett helhetsansvar för skogsvården - från plan till genomförande och uppföljning.
Du blir en del av ett engagerat team bestående av virkesköpare, produktionschef och flödesansvarig. Din anställning inleds med en individuell introduktion där du får goda förutsättningar att komma in i rollen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvara för och samordna skogsvårdsåtgärder såsom plantering, markberedning, röjning, gödsling och arbete med skogsbruksplaner
• Upphandla och samordna resurser för skogsvård tillsammans med entreprenörer
• Följa upp kvalitet, kostnader, ledtider och utförande i fält
• Samordna beställningar av skogsvård internt
• Arbeta med certifieringsfrågor gentemot privata markägare
• Driva utvecklings- och förbättringsarbete inom skogsvård, arbetssätt och tekniska lösningar
• Arbeta i och bidra till utveckling av digitala system och uppföljningsverktyg (exempelvis Fagus/VSOP)
Vem söker vi?
Vi söker dig som har skoglig kompetens, antingen genom skoglig utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har ett genuint intresse för skog och skogsvård och trivs med att arbeta nära verksamheten.
Som person är du:
• Strukturerad och ordningsam, men samtidigt social och kommunikativ
• Trygg i dialogen med entreprenörer, markägare och kollegor
• Initiativtagande och proaktiv, med vilja att effektivisera och utveckla arbetssätt
• Coachande och stabil i ditt förhållningssätt
• Nyfiken på digital utveckling och hur teknik kan stödja skogsvårdsarbetet
Du har B-körkort och goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder
• En central roll i ett stabilt och långsiktigt familjeföretag
• Möjlighet att påverka och utveckla skogsvårdsarbetet i praktiken
• Nära samarbete med kompetenta kollegor och entreprenörer
• Individuell lönesättning och konkurrenskraftiga villkor
• Förmånsbil, friskvårdsbidrag och kollektivavtal
Placeringsort är Boden eller Piteå/Lövholmen, med regelbundna resor inom verksamhetsområdet i Norrbotten och delar av norra Västerbotten.
Låter det här som något för dig?
